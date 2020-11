Où va la série finale de Supernatural après cet avant-dernier épisode?

in

Cette technique ne se limite pas aux sitcoms: Stargate SG-1 a fait quelque chose de similaire avec une finale audacieuse de la série axée sur la croissance émotionnelle et les relations entre les personnages plutôt que sur la résolution de l’intrigue en cours. Un peu comme Surnaturel, SG-1 a résolu l’histoire d’un personnage assez nouveau mais significatif, Adria, dans l’avant-dernier épisode (avec les derniers fils de l’intrigue persistants à résoudre dans le téléfilm L’arche de la vérité après la fin de la série). La finale de la série, « Sans fin », comme Nouvelle filleLa finale est essentiellement un épisode de bouteille, mettant les personnages principaux au même endroit et les regardant interagir les uns avec les autres, alors que nos héros sont piégés dans le temps sur le vaisseau spatial au nom ironique. Odyssée.

La croissance du personnage observée à travers l’épisode était un peu sous-coupée par le fait que tout était inversé et que seul Teal’c en conservait tous les souvenirs (ainsi que des décennies de vieillissement) à la fin de l’épisode, mais il offrait un personnage méditatif – dernière heure au cours de laquelle nous avons passé plus de temps à nous détendre avec ces personnages, plutôt qu’une finale frénétique et axée sur l’action.

Cependant, ce genre de chose peut mal se retourner si ce n’est pas ce que le public attend. L’exemple le plus notoire de cela est probablement Star Trek: Entreprisefinale de la série, «Ce sont les voyages». Ayant, une fois de plus, bouclé une grande partie de l’arc de la série dans les deux parties précédentes, la finale a tristement amené Jonathan Frakes et Marina Sirtis de La prochaine génération pour montrer à Riker exécutant un programme holodeck recréant des événements autour de la mise hors service du Entreprise NX-01, y compris la mort très précipitée de l’un des Entrepriseles personnages principaux de Trip Tucker.

Vous pouvez voir pourquoi les showrunners ont pensé que ce serait une bonne idée, offrant un bon lien avec une autre branche de la franchise dans un croisement avec une structure inhabituelle (il se déroule entièrement dans un épisode de La prochaine génération, «Pegasus» de la saison sept). C’était un concept qu’ils avaient prévu pour la finale de la saison avant l’annulation de la série, ce qui aurait probablement moins dérangé les fans (la mort de Trip mis à part) car l’une des principales plaintes à son sujet en tant que finale de la série était qu’elle a déplacé l’attention vers le La prochaine génération caractères au détriment de donner le Entreprise personnages un adieu convenable. S’il ne s’agissait que d’une finale de saison expérimentale, comme BuffyCela aurait probablement été moins problématique.

