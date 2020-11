Où trouver toutes les preuves dans Call of Duty: Black Ops Cold War

Le plus récent enfant sur le Appel du devoir bloquer, Guerre froide Black Ops, a été mis en ligne le 13 novembre. Alors que les améliorations multijoueurs de chaque année poussent le jeu à un meilleur endroit qu’il ne l’était il y a un an, le mode campagne est toujours resté comme une fonctionnalité agréable à avoir en ce qui concerne le CoD séries. Guerre froide Black Ops va à l’encontre du récit de celui-ci car il contient un mode campagne passionnant qui vous emmènera dans un voyage.

Vous travaillerez jour et nuit pour empêcher les soldats soviétiques d’atteindre leurs objectifs pendant la guerre froide des Black Ops campagne, mais vous aurez beaucoup plus à faire en plus des missions classiques de course à pied et d’abattage. Certaines missions comme Operation Chaos vous obligeront à canaliser votre détective intérieur puisque vous travaillerez avec des indices. Résoudre les mystères et identifier les suspects sera votre objectif principal lorsque vous utiliserez les preuves que vous avez rassemblées tout au long de la campagne.

Si c’est la première fois que vous entendez parler d’éléments de preuve, il y a de fortes chances que vous ayez évolué avec l’histoire sans les collecter. Ils sont relativement faciles à manquer si vous ne vérifiez pas tous les petits détails des scènes, et même dans ce cas, vous aurez besoin de savoir où les chercher.

La liste suivante vous aidera à retrouver toutes les preuves cachées dans les missions. Si vous avez manqué l’un d’entre eux, ne vous inquiétez pas car vous pourrez rejouer des missions pour collecter chaque preuve.

Voici toutes les preuves dont vous aurez besoin pour accomplir des missions comme l’opération Red Circus et l’opération Chaos.

Preuve n ° 1 – Il ne reste nulle part où courir

Capture d’écran via Activision

Toutes les preuves ne doivent pas nécessairement être une copie papier d’un renseignement. Les plus précieux viendront toujours d’informateurs, et vous devez avoir des compétences en relations humaines pour en tirer parti.

Au cours de la mission Nowhere Left to Run, vous vous retrouverez à la poursuite d’une personne nommée Qasim Jevadi. Bien qu’il puisse être tentant de le jeter du toit lorsque vous l’attrapez, vous devrez tenir vos chevaux.

Qasim Jevadi a des informations précieuses qui serviront de preuves plus tard dans le jeu, et un certain niveau d’ingénierie sociale sera nécessaire pour le faire parler. Assurez-vous simplement de poser la question « Avec qui Arash rencontre-t-il? »

La réponse à cette question vous donnera un message codé, et vous pouvez soit l’épargner, le capturer, le jeter hors du bord.

Preuve no 2 et no 3 – Brique dans le mur

Capture d’écran via ActivisionScreengrab via Activision

La mission Brick in the Wall est unique en ce sens que vous rencontrerez deux preuves au fur et à mesure que vous la jouez.

Le premier des deux sera lié à un objectif facultatif, qui vous oblige à trouver un informateur capturé nommé Richter. Continuez à suivre l’objectif qui vous mènera à Richter et descendez au sous-sol.

Vous remarquerez trois gardes dont l’un dormira près de Richter, qui sera ligoté. Débarrassez-vous de ces trois gardes et vous trouverez une bobine audio sur une table près de Richter.

Le deuxième élément de preuve que vous rencontrerez dans Brick in the Wall se trouve dans la maison de Kraus. Montez les escaliers après vous être accueilli à l’intérieur et prenez sa mallette pour terminer la mission principale en premier. Maintenant que votre objectif principal est écarté, vous pouvez vous concentrer sur la recherche de la prochaine preuve, qui sera située dans la chambre de Kraus.

Cherchez l’armoire à côté de son lit et ouvrez ses tiroirs pour recueillir les preuves.

Preuve no 4 – Feu rouge, feu vert

Un objectif optionnel lors de la mission Redlight, Greenlight vous oblige à prendre une photo de six informations. Cependant, en capturer trois suffira toujours à débloquer les preuves.

Pour prendre une photo du premier renseignement, vous devrez glisser le long de la rive et vous diriger vers la hutte de garde. Il sera accroché au-dessus d’un mur et en prendre une photo vous demandera également un suivi de la progression.

Vous devrez entrer dans la basse et descendre les escaliers après avoir effacé les gardes. L’intel vous attendra dans une pièce sur la gauche qui a une porte de banque avec une valve.

Pour la troisième information, accédez à la fausse ville et allez dans le bar des années 80 à côté de Capital Savings. Les informations seront dans la partie à l’étage du bar.

Prendre une photo de chaque Intel ouvrira les preuves pour une utilisation future, mais vous pouvez continuer à regarder le guide vidéo pour localiser les informations restantes.

Preuve no 5 – Échos d’une guerre froide

Capture d’écran via Activision

Vous passerez une bonne partie de votre temps à vous battre tout en vous dirigeant vers ce centre de commandement. En vous rapprochant de la base, vous remarquerez peut-être un enregistrement audio en arrière-plan.

Le son proviendra de la table située au centre de la pièce, et vous pourrez saisir la bande. Cet enregistrement vous aidera plus tard dans la mission Operation Red Circus.

Preuve no 6 – Mesures désespérées

Capture d’écran via ActivisionScreengrab via Activision

L’élément de preuve enfoui à l’intérieur de la mission Mesures désespérées est l’un des plus délicats car il a une chance de bouger à chaque fois que vous chargez la mission. Vous rechercherez une montre-bracelet que nous avons trouvée dans la salle des disques. La montre contenant une liste déroulante morte peut également être trouvée dans les autres zones du siège du KGB, mais elle sera très probablement sur les bureaux, et il est assez difficile de la rater.

Les salles War et Server devraient être les suivantes si vous ne les trouvez pas dans la salle des archives. Assurez-vous de chercher la montre pendant que vous contrôlez Belikov avant d’obtenir la carte-clé. Essayer de trouver la montre après avoir trouvé la carte-clé ne sera pas possible, et vous devrez redémarrer la mission après l’avoir terminée pour trouver la montre.