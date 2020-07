Où trouver des pelotes de laine à Catty Corner dans Fortnite Chapter 2, saison 3

Fortnite Chapitre deux, la saison trois continue de déployer le contenu sans délai et la septième semaine de la saison est à nos portes. Chaque semaine a apporté aux joueurs des défis récompensant l’expérience des passes de combat.

Cependant, les missions hebdomadaires ne sont pas le seul moyen de gagner de l’XP. Epic Games a également ajouté une série de quêtes secrètes et de jalons de style Punch Card. Le broyage des trois sources d’EXP devrait vous permettre d’atteindre le niveau maximum de la passe de combat de cette saison en un rien de temps.

L’une des quêtes de cette semaine invite les joueurs à retourner à Catty Corner pour trouver des pelotes de laine. Le défi ne semble pas lié à la tradition de cette saison, mais connaissant Epic, cela pourrait changer en quelques jours. Une fois que vous vous dirigez vers Catty Corner, vous devrez faire attention aux pelotes de laine surdimensionnées, qui ne sont pas si difficiles à détecter.

Où sont les pelotes de laine à Catty Corner à Fortnite Chapitre deux, saison trois?

Collecter trois pelotes de laine suffira pour terminer la quête, mais il semble y en avoir quatre dispersées autour de Catty Corner.

Première pelote de laine – Capture d’écran via Epic Games

La première pelote de laine est située autour de la station-service. Dirigez-vous vers l’arrière de la gare et elle devrait être à côté des escaliers.

Deuxième pelote de laine – Capture d’écran via Epic Games

Le second est également dans la station-service. Vous devrez vous rendre au deuxième étage de la station-service via le premier escalier que vous avez vu ou en vous construisant vous-même. Il y aura une porte verrouillée entre vous et le ballon, cependant, et cela vous obligera soit à amener un homme de main avec vous, soit à vous déguiser en un seul. Vous pouvez également abattre l’un des murs, mais gardez à l’esprit les hommes de main à proximité, car ils peuvent vous abattre au laser lorsque vous vous y attendez le moins.

Troisième pelote de laine – Capture d’écran via Epic Games

Pour arriver à la troisième pelote de laine, vous devrez traverser la rue et vous rendre au complexe immobilier que vous pouvez voir depuis la station-service. Utilisez l’entrée principale et tournez à gauche après être entré. Vous devriez remarquer deux conteneurs jaunes empilés les uns sur les autres, et la troisième pelote de laine doit être à l’intérieur de celle du haut.

Quatrième pelote de laine – Capture d’écran via Epic Games

Si vous avez manqué l’un des trois premiers, la quatrième pelote de laine est proche de la troisième. Naviguez vers la gauche de ces deux conteneurs jaunes et quittez l’enceinte du bâtiment. En vous éloignant de Catty Corner, vous remarquerez une gigantesque tour à gratter, qui appartient à Meowscle. La dernière pelote de laine est au sommet de cette tour. Vous devrez cependant vous frayer un chemin là-haut.

