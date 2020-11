Où se trouve Pfizer? Une société américaine a annoncé des nouvelles sur les vaccins! – .

Cabasse the pearl akoya noir - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE

Enceintes sans fil Cabasse THE PEARL AKOYA Après le succès de l’enceinte THE PEARL lancée fin 2018, Cabasse, leader historique sur le marché de l’acoustique Haute-Fidélité, annonce aujourd’hui son nouveau joyau acoustique THE PEARL AKOYA cette nouvelle enceinte connectée active Haute Définition, créée et