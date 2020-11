Où Quibi s’est trompé: un manque d’agilité commerciale

La start-up de streaming de courte durée avait beaucoup de talent et de contenu mais ne pouvait pas s’adapter aux circonstances changeantes dans un espace hyper-compétitif

Alors qu’est-ce qui ne va pas? Après son lancement moins que stellaire, le fondateur Jeffrey Katzenberg a pointé du doigt ailleurs: «J’attribue tout ce qui a mal tourné au coronavirus. Tout. Mais nous en sommes propriétaires.

Cette réponse ne se cumulait pas, même à l’époque. Alors que Quibi voulait blâmer ses faibles chiffres sur le fait que les trajets quotidiens disparaissaient, le streaming vidéo de forme courte et l’utilisation des smartphones augmenté tandis que les consommateurs étaient coincés à l’intérieur. Et d’autres services de streaming, comme TikTok et Netflix, ont enregistré un nombre d’abonnés sans précédent pendant la pandémie. En fait, selon Zuora Rapport d’impact de l’abonnement, les sociétés de streaming ont enregistré une augmentation de 400% de la croissance des abonnements de mars à mai de cette année, par rapport aux 12 mois précédents.

Quibi n’était pas une mauvaise idée. Quand il a commencé, il avait toutes les cartes empilées en sa faveur. Il a levé près de deux milliards de dollars, recruté les meilleurs talents hollywoodiens comme Chance the Rapper, Jennifer Lopez et Liam Hemsworth pour produire du contenu et ses émissions ont même remporté quelques Emmys cet été. Il y avait clairement beaucoup de talent.

Mais dans une lettre ouverte aux parties prenantes, Katzenberg et la directrice générale Meg Whitman ont déclaré: «Notre échec n’est pas faute d’essayer… Nous avons examiné et épuisé toutes les options qui s’offrent à nous.»

Je ne suis pas d’accord. Je pense qu’ils avaient plus d’options. Ils auraient pu ouvrir la plate-forme elle-même – quand ils ont été lancés, vous ne pouviez la regarder que sur votre téléphone, qui n’est tout simplement pas une approche centrée sur le client. Et ils auraient pu expérimenter beaucoup plus avec leurs prix et leur emballage.

Bref, le problème de Quibi n’était pas nécessairement son talent et son contenu, mais son manque d’agilité commerciale. Toutes les entreprises de médias ont été touchées par la pandémie au même moment, mais certaines ont pu réfléchir et pivoter en conséquence.

Exemple concret: Foxtel en Australie. Au printemps, ils étaient sur le point de lancer Kayo, une expérience de streaming sportif immersive. Une fois que COVID est arrivé en force, Foxtel savait que Kayo allait prendre un coup, alors ils ont augmenté de six mois le lancement de leur service de streaming de divertissement Binge.

D’autres services de streaming ont trouvé des moyens de capitaliser sur le contenu pendant la pandémie en créant des émissions via Zoom ou en imitant les expériences en personne que les consommateurs manquaient. Par exemple, Fortnite a battu des records de participation virtuelle à un événement de jeu avec le concert du rappeur Travis Scott.

Et comme je l’ai mentionné, je ne pense pas que Quibi ait suffisamment expérimenté du côté des prix et de l’emballage. Après le lancement le 6 avrile, ils ont prolongé leur essai gratuit de 90 jours jusqu’à la fin du mois (convertissant moins de 10% de ces inscriptions anticipées en abonnés payants), et depuis le passage à un essai gratuit de deux semaines le 1er mai, leur offre n’a pas été t changer.

D’autres services de streaming ont essayé une variété d’options pour trouver le bon ajustement et accrocher les consommateurs. Par exemple, Apple TV est inclus gratuitement pendant une année complète à l’achat de nombreux appareils Apple. Et HBO a lancé une promotion «Stay Home Box Office», qui a rendu 500 heures de programmation, y compris des émissions populaires comme «The Sopranos», disponibles gratuitement.

Les services d’abonnement intelligents savent combien il est important d’expérimenter la tarification et l’emballage pour trouver l’équilibre parfait entre les valeurs des clients et les résultats des entreprises. Il est essentiel pour les entreprises d’ajuster et d’affiner leurs stratégies en fonction des préférences des clients et des marchés. Celles-ci sont en constante évolution et les entreprises doivent les égaler. De toute évidence, ce n’est pas le cas de Quibi.