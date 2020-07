Où le voir dans le ciel britannique ce soir et conseils pour les photographes

Une comète sera visible dans le ciel nocturne de l’hémisphère nord tout au long du mois de juillet, et est la plus spectaculaire que nous ayons vue depuis plus de deux décennies. La découverte de Neowise par un télescope spatial fin mars. Il est rare en ce qu’il a survécu à une rencontre rapprochée avec le soleil, passant à peu près à la même distance que Mercure.Lors de son approche la plus proche de la Terre, Neowise sera à environ 64 millions de miles – soit environ 400 fois plus loin que la lune. «Visible à l’œil nu» Les gens utilisent des jumelles pour voir la comète Neowise telle qu’elle apparaît dans le ciel nocturne, à Delta, en Colombie-Britannique, le lundi 20 juillet 2020 (Photo: AP) Un porte-parole de la Nasa a déclaré: «Une comète a deviennent soudainement visibles à l’œil nu. « La comète C / 2020 F3 (Neowise) a été découverte fin mars et s’est éclaircie alors qu’elle atteignait son approche la plus proche du soleil, à l’intérieur de l’orbite de Mercure, à la fin de la semaine dernière. » L’iceberg interplanétaire a survécu au solaire chauffant, jusqu’à présent, et se rapproche maintenant de la Terre alors qu’elle entame son long voyage de retour vers le système solaire extérieur. «Alors que la comète Neowise est devenue l’une des rares comètes à l’œil nu du 21e siècle, le mot s’est rapidement répandu et le la comète a déjà été photographiée derrière de nombreux sites célèbres et villes du monde entier. »Comment repérer la comète NeowiseComet Neowise observé dans le ciel à Idlib, en Syrie, le 20 juillet 2020 (Photo: Getty) Vous devrez vous lever tôt (ou rester éveillé tard) – à la mi-juillet, Neowise est le plus visible environ 80 minutes avant le lever du soleil. Cependant, si le ciel est dégagé, vous devriez pouvoir le voir toute la nuit. Le meilleur moyen de le repérer est d’abord de rechercher peut-être la constellation la plus célèbre du ciel de l’hémisphère nord; La charrue – également connue sous le nom de Big Dipper. Regardez vers l’est par une nuit claire dans une zone peu polluée et vous devriez pouvoir la voir.Neowise sera en dessous de The Plough, à environ 10 degrés au-dessus de l’horizon.La comète est passée le plus près de la Terre le 23 juillet, alors qu’elle était en dessous. et juste à droite de The Plough. Le 25 juillet, il était directement en dessous, avant de continuer à se déplacer vers l’ouest et légèrement vers le haut. Space.com conseille: «Votre poing fermé à bout de bras mesure environ 10 degrés de largeur. Ainsi, ces matins, la tête de la comète Neowise apparaîtra à environ «un poing» de l’horizon nord-est. »La comète s’éloigne de la Terre, vous aurez donc peut-être besoin de jumelles pour la voir vers la toute fin de Juillet Comment photographier la comète NeowiseComet Neowise passe au-dessus de Stonehenge aux premières heures du 21 juillet 2020 à Salisbury (Photo: Getty) Si vous voulez obtenir une bonne photo de Neowise, c’est probablement la dernière semaine que vous pourrez faire Vous voudrez utiliser une exposition assez longue pour capturer la comète à son meilleur – quelque chose dans la région de 5-10 secondes.Vous devez régler votre objectif à son ouverture maximale la plus large et également définir une ISO relativement élevée – quelque part entre 800 et 3200.Sauf si vous avez une main incroyablement stable, vous aurez besoin d’un trépied pour vous assurer que votre image est claire.Trouvez un bâtiment ou un paysage intéressant à photographier au premier plan pour donner à votre photo une touche supplémentaire.

