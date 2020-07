Où la comète sera dans le ciel et ce que vous cherchez réellement

Il est rare d’avoir une observation aussi claire d’une comète à l’œil nu, c’est pourquoi la comète Neowise pourrait valoir la peine de se lever.La comète, qui a été découverte fin mars par un télescope spatial, est visible au-dessus du Royaume-Uni en juillet. Il est rare en ce qu’il a survécu à une rencontre rapprochée avec le soleil, passant à peu près à la même distance que Mercure.Le bulletin d’information a coupé à travers le bruit Pendant son approche la plus proche de la Terre, Neowise sera à environ 64 millions de miles – soit environ 400 fois plus loin Comment voir la comète Neowise? Vous devrez vous lever tôt (ou vous lever tard) pour la voir à son meilleur – fin juillet, Neowise est plus visible environ 80 minutes avant le lever du soleil. Cependant, s’il est clair, vous pourrez le voir toute la nuit. La meilleure façon de le repérer est d’abord de rechercher peut-être la constellation la plus célèbre du ciel de l’hémisphère nord; La charrue – également connue sous le nom de Big Dipper. Regardez vers l’est par temps clair dans une zone peu polluée par la lumière et vous devriez pouvoir la voir.Neowise sera sous The Plough, à environ 10 degrés au-dessus de l’horizon.Comet Neowise passe au-dessus du prieuré de Tynemouth à North Shields (Photo: PA) La comète est passée au plus près de la Terre le 23 juillet, alors qu’elle était en dessous et juste à droite de The Plough. Le 25 juillet, elle était directement en dessous, avant de continuer à se déplacer vers l’ouest et légèrement vers le haut. Space.com conseille: «Votre poing fermé tenue à bout de bras mesure environ 10 degrés de largeur. Ainsi, ces matins, la tête de la comète Neowise apparaîtra à environ «un poing» de l’horizon nord-est. »La comète s’éloigne de la Terre, vous aurez donc peut-être besoin de jumelles pour la voir vers la toute fin de Juillet.Pourquoi la comète est-elle si proche de la Terre? Quand nous disons « si proche », 64 millions de miles ne sont évidemment pas si proches, mais c’est en termes d’espace. Un porte-parole de la Nasa a déclaré: « Une comète est soudainement devenue visible pour le l’œil nu. « La comète C / 2020 F3 (NEOWISE) a été découverte fin mars et s’est éclaircie alors qu’elle atteignait son approche la plus proche du soleil, à l’intérieur de l’orbite de Mercure, à la fin de la semaine dernière. » L’iceberg interplanétaire a survécu au chauffage solaire, jusqu’à présent, et se rapproche maintenant de la Terre alors qu’elle entame son long voyage de retour vers le système solaire extérieur. »Alors que la comète NEOWISE est devenue l’une des rares comètes à l’œil nu du 21e siècle, le mot s’est rapidement répandu et la comète a déjà été photographiée derrière de nombreux sites et villes célèbres du monde entier. »

