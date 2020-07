Où la 5G est-elle disponible dans le monde en ce moment?

Nous sommes en 2020 et nous voyons maintenant de plus en plus de pays acquérir la 5G depuis son premier déploiement l’année dernière. Dans certaines régions du monde, les vitesses de téléchargement 5G sont plus rapides que les vitesses de téléchargement 4G LTE, bien que la nouvelle technologie mobile soit encore à ses balbutiements et que davantage de développement soit en cours pour l’améliorer. C’est excitant et tout, mais où dans le monde exactement les gens ont-ils accès à ce réseau plus récent et plus rapide? Ci-dessous, vous pouvez voir où dans le monde la 5G a été déployée jusqu’à présent.

Où est disponible la 5G; référence rapide:

5G aux États-Unis

Bien que les vitesses et la couverture de la 5G aux États-Unis soient loin d’être parfaites sur l’un des trois principaux opérateurs Verizon, T-mobile et AT&T pour le moment, la 5G est disponible dans de nombreuses grandes villes des États-Unis. Nous avons des cartes de couverture détaillées où vous pouvez vérifier la disponibilité de la 5G pour votre état et votre opérateur:

La 5G au Canada

Au Canada, la 5G n’est pas encore ce courant dominant. Deux grandes entreprises canadiennes, Bell et Telus, ont déployé la 5G dans deux villes: Calgary et Endmonton. Malheureusement, pour l’instant, les autres villes canadiennes n’ont pas accès au réseau mobile plus récent et plus rapide.

5G en Australie et en Nouvelle-Zélande

L’Australie bénéficie d’une bonne disponibilité 5G sur sa côte Est, où l’opérateur australien Telstra fournit un accès 5G à la plupart des villes. Les consommateurs australiens peuvent profiter du réseau 5G plus rapide à Sydney, Melbourne, Newcastle, Brisbane et Townsville, entre autres villes sur cette côte est populaire et centrée sur le tourisme.

Les gens en Nouvelle-Zélande ont la 5G grâce à Vodafone. Les villes disposant de la 5G et largement disponibles à l’achat de smartphones compatibles 5G sont Christchurch, Wellington et Queenstown.

Spark, un autre opérateur, fournit des réseaux 5G dans certaines régions de la Nouvelle-Zélande. Cependant, bien que le réseau lui-même soit disponible, les appareils compatibles 5G sont limités à certains clients et ne sont pas largement disponibles.

5G au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni dispose d’un réseau 5G largement déployé, accessible depuis presque toutes les grandes villes du pays. Les opérateurs Vodafone, O2, Three et EE garantissent que les utilisateurs peuvent bénéficier des vitesses de réseau plus rapides de la 5G.

5G en Irlande

En Irlande, les opérateurs proposant la 5G sont Vodafone et Eir. Le réseau mobile 5G est disponible à Dublin, Limerick, Waterford, Wexford, Cork et dans d’autres villes du pays.

La 5G en Europe

Les pays d’Europe occidentale bénéficient globalement de la 5G; cependant, la nouvelle technologie de réseau n’est pas disponible dans tous les pays de l’Union européenne. Des pays comme l’Autriche, la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Pologne ont accès à la 5G, tandis que la France et certains autres n’en ont pas du tout pour le moment.

La Hongrie possède la 5G dans deux grandes villes – Budapest et Zalaegerszeg, grâce aux opérateurs Vodafone et Magyar Telecom. Cependant, d’autres villes du pays ne disposent pas actuellement de la 5G. La Roumanie est le seul pays bordant la mer Noire à avoir déployé la nouvelle technologie mobile dans certaines grandes villes.

Les Italiens ont accès à la 5G grâce à Vodafone et TIM, mais seulement dans deux grandes villes: Rome et Naples. D’autres villes en Italie n’ont pas encore de 5G.

En Espagne, Vodafone offre un accès à la 5G dans plusieurs grandes villes, comme Madrid, Barcelone et Valence, ainsi que dans certaines petites villes.

En Europe du Nord: la Norvège, la Suède, le Danemark, la Finlande et la Lettonie ont également la 5G disponible dans certaines grandes villes. Un fait intéressant est que dans l’archipel du Svalbard, situé dans l’océan Arctique, le transporteur Telenor a mis la 5G à la disposition des 3000 personnes qui y vivent.

Les pays d’Europe de l’Est n’ont pas de 5G à l’heure actuelle, à l’exception de la Roumanie.

5G en Asie

La 5G est largement déployée dans de nombreux pays du continent asiatique. Cependant, les pays qui disposent principalement de la 5G sont la Chine, la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud.

En fait, la Corée du Sud a été parmi les premiers pays à déployer officiellement un réseau 5G disponible dans le commerce l’année dernière, presque en même temps que Verizon a déployé le réseau 5G aux États-Unis. Bien qu’il n’y ait pas de consensus officiel sur qui a été le premier à déployer la 5G en 2019, les Sud-Coréens bénéficient d’une grande disponibilité de la 5G dans leur pays grâce aux opérateurs SK Telecom, KT et LG U + depuis environ un an maintenant.

Les Philippines ont la 5G dans deux villes: la capitale Manille et la ville Cabanatuan. Le réseau 5G est géré par l’opérateur Globe Telecom.

Les principales villes du Japon ont toutes accès à la 5G, gérée par les opérateurs Softbank, NTT Docomo et KDDI (Au).

Singapour a également déployé la 5G, disponible pour les consommateurs. Dans la petite cité-état, le réseau 5G est fourni par l’opérateur MTN.

L’Inde ne dispose pas actuellement d’un réseau 5G disponible dans le commerce.

La 5G en Afrique

Une grande partie du continent africain n’a pas actuellement accès à la 5G, bien que la nouvelle technologie mobile soit déployée en Afrique du Sud. Les habitants de Madagascar bénéficient de la 5G grâce à l’opérateur Telma Mobile SA, dans les villes d’Antananarivo et de Toamasina.

Carte de couverture mondiale pour Ookla 5G par Speedtest