Où ira Donald Trump après son départ de la Maison Blanche?

Bien que l’on ne sache pas pour l’instant où Donald Trump envisage de vivre après sa sortie de la Maison Blanche, il y a plusieurs endroits dans le monde où il n’est peut-être pas le bienvenu. Né et élevé à New York, le célèbre M. Trump à la peau mince aura été mécontent que sa ville natale ait voté à une écrasante majorité pour son rival M. Biden (à l’exception de Staten Island), déclenchant une célébration de masse dans les rues de la ville samedi. L’actuel président américain a suggéré qu’il pourrait faire ses valises et quitter complètement l’Amérique en octobre, ouvrant un certain nombre de possibilités internationales pour de nouvelles maisons pour l’homme de 74 ans et sa famille. «Pouvez-vous imaginer si je perds? Toute ma vie, que vais-je faire? il a raconté un rassemblement en Géorgie le mois dernier. «Je vais dire, j’ai perdu contre le pire candidat de l’histoire de la politique. Je ne vais pas me sentir si bien. Peut-être que je devrai quitter le pays, je ne sais pas. »Les nouvelles maisons potentielles de M. Trump M. Trump n’a jamais hésité à expliquer exactement ce qu’il pense de certains pays, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il reçoive un accueil chaleureux en Haïti, Le Salvador et les nations africaines après les avoir qualifiés de «pays de merde» en 2018. De même, il a rencontré des milliers de manifestants lors de sa visite à Bruxelles en 2017 après avoir déclaré la région «enfer» l’année précédente. Donald Trump joue un coup comme il l’a officiellement ouvre son nouveau parcours de plusieurs millions de livres Trump International Golf Links dans l’Aberdeenshire, en Écosse (Photo: Getty) Refuge sur le green de golf Alors que M. Trump était photographié en train de jouer au golf en Virginie peu de temps avant que sa défaite ne soit appelée, les bookmakers écossais offrent des cotes de 1-2 il s’envolera pour l’Écosse pour jouer 18 trous à Turnberry – le vaste terrain de golf qu’il possède à Ayr – avant la fin de l’année.Le site d’information local Ayrshire Daily News a rapporté la nouvelle de la défaite de M. Trump comme « Sout h Le propriétaire du club de golf Ayrshire perd l’élection présidentielle de 2020 « au cours du week-end. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues d’Édimbourg pour protester contre l’arrivée de M. Trump en Écosse après avoir été aperçu en train de jouer à la station avec son fils Eric en 2018. Hill pour s’assurer que le président pourrait les voir quand il s’est rendu sur le terrain de golf, scandant: «Pas de Trump, pas de KKK, pas de raciste aux USA.Donald Trump joue au golf en Virginie (Photo: Reuters) Dettes de Donald TrumpDonald Trump doit au moins 1,1 milliard de dollars ( 836 millions de livres sterling) de dette, dont la majorité est liée à l’immobilier et aux terrains de golf déficitaires.Le président devrait rembourser 900 millions de dollars de dette au cours des quatre prochaines années, selon un rapport du Financial Times En octobre, des prêts de 285 millions de dollars pour sa tour Avenue of the Americas à New York et de 162 millions de dollars pour son immeuble de California Street à Las Francisco devraient être remboursés dans les deux prochaines années.M. Trump a également contracté 257 millions de dollars de prêts contre Propriété de Trump s, qui ont été vendues à une fiducie commerciale de titres adossés à des créances hypothécaires, et ne doivent 340 millions de dollars qu’à Deutsche Bank. Selon une enquête distincte du New York Times sur les affaires fiscales de M. Trump, le National Doral Hotel à Miami et l’International Hotel à Washington perdent tous les deux une somme importante d’argent chaque année, le cours d’or Turnberry en Écosse a reçu 144,5 millions de dollars entre 2014 et 2017 malgré des pertes continuelles, selon le rapport, qualifiant le montant d’argent que M. Trump a dépensé pour ses propriétés de golf de «stupéfiant». The Apprentice, l’émission télévisée qui a contribué à consolider le statut de M. Trump en tant que nom familier aux États-Unis et dans le principale source de ses revenus, est en «forte baisse» depuis 2011, a-t-il ajouté. Le Trump International Hotel à Washington DC

