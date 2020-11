Où est tourné The Good Lord Bird? Lieux de tournage révélés! – .

Photo par Amy Sussman / Getty Images

The Good Lord Bird est une mini-série 2020 basée sur le livre du même nom de l’écrivain James McBride.

Créé et produit par Ethan Hawke et Mark Richard, le spectacle raconte l’histoire de Henry Shackleford.

Ethan Hawke joue également dans la série, aux côtés de Joshua Caleb Johnson et de sa fille, Maya Hawke.

Où est tourné The Good Lord Bird?

The Good Lord Bird est tourné dans et autour de Richmond, en Virginie, où le concepteur de production, John Blackie, a construit des décors rapprochés.

Il a déclaré à Variety: «Nous avons réutilisé des zones et des emplacements.»

La maison Bolling Haxall à Richmond, le centre-ville de Pétersbourg, le parc des trois lacs et le centre de la nature, la plantation Tuckahoe à Goochland étaient tous les lieux de tournage de The Good Lord Bird.

Lieux de tournage de The Good Lord Bird

Les autres lieux de tournage incluent Belle Isle, Three Lakes Park et Church Hill, qui représente Rochester, New York.

Ethan Hawke s’est entretenu avec The Richmond Times – Dispatch à propos de son appréciation pour la région de Richmond, en disant:

«C’était instructif de passer devant tous les monuments de la guerre civile [on Monument Avenue, now mostly removed] sur le chemin de définir. On pouvait sentir l’histoire dans chaque rue de Richmond. J’ai apprécié et appris des nombreux merveilleux musées locaux, dont beaucoup explorent l’histoire de l’esclavage.

