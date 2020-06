Où est notre film d’action en direct Thundercats?

Thundercats est l’une des propriétés les plus appréciées des années 80. Juste à côté Maîtres de l’Univers, chasseurs de fantômes, GI Joe, et Transformers, les «chats à ce jour jouent un rôle dans de nombreuses vies d’hommes et de femmes jeunes et moins jeunes. Contrairement à toutes ces autres propriétés, Thundercats est le seul à ne pas avoir obtenu de film en direct. Certains d’entre eux ont même déjà redémarré. En tant qu’enfant des années 80 moi-même, qui une fois s’est promené pendant tout un voyage en famille à Washington D.C., répondant à tout en disant « Snarf », je demande de savoir pourquoi nous n’avons pas obtenu un film d’action en direct des Thundercats.

Thundercats HO!

En tant que collectionneur de jouets, nous avons été pris en charge jusqu’à Thundercats. De nombreuses gammes de jouets ont vu le jour au fil des ans, et Super7 se prépare à nous offrir la gamme ultime de chats de nos rêves. Thundercats ROAR! est diffusé sur Cartoon Network, peu importe ce que vous en pensez. Tout ce qui manque, c’est une annonce que nous attendons depuis 1985. À ce stade, Warner Bros. devrait simplement arrêter de rééditer la série originale sur DVD tous les six mois et essayer de faire décoller cette chose.

Il y a eu de nombreuses rumeurs au fil des ans, plus récemment une bizarre qui Ryan Reynolds le film 6 Underground qui a fait ses débuts sur Netflix l’année dernière était un film secret des Thundercats. C’est là que nous en sommes arrivés, que nous pensons que les films qui n’ont clairement rien à voir avec la propriété sont secrètement le film pour lequel nous mourons d’envie. Ceux qui craignent que ce ne soit qu’une version bourrée d’action de CHATS ont tort, c’est un conte épique qui, dans de bonnes mains, pourrait se dérouler pour plusieurs films. Allez Warner Bros.- la sensibilisation est plus élevée qu’elle ne l’a été depuis des années, vous avez une ligne de jouets sur le point d’exploser et plus de possibilités dans le domaine de l’animation. Ne gâche pas ça. C’est l’heure. Donnez-nous des Thundercats.

