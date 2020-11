Où acheter des rennes en chocolat Baileys – Asda, Sainsbury’s et plus encore! – .

in

Baileys offre une fois de plus des rennes en chocolat avec l’achat d’une bouteille d’un litre pour Noël. Voici où acheter le combo festif!

Autant le chocolat est un délice intemporel, autant il y a deux saisons qui nécessitent le plus de chocolat et qui sont la Saint-Valentin et les vacances de Noël.

Pendant Noël, le chocolat se présente sous différentes formes: Père Noël, arbre de Noël, bonhomme en pain d’épice, flocon de neige, renne et plus encore.

Baileys est une liqueur de crème irlandaise, une boisson alcoolisée parfumée à la crème, au cacao et au whisky irlandais.

La boisson se décline en différentes variantes et l’emballage de Noël de cette année avec un chocolat de renne se vend rapidement.

D’accord. J’ai acheté les Baileys de Noël et j’ai obtenu un renne en chocolat gratuit. Personne ne le savait, alors j’ai mangé le renne 😬😬😬🎄🦌 pic.twitter.com/jrwmkt6HQ9 – Sara Bennett 😷 🇪🇺 #European (@ SaraLBennett60) 22 novembre 2020

Renne au chocolat Baileys

Baileys est sorti avec un forfait de Noël comprenant une bouteille d’un litre de Baileys et du renne en chocolat pour 12 £.

Le renne en chocolat au lait est creux et Bailey’s suggère que le renne en chocolat est mieux apprécié lorsqu’il est rempli de 50 ml de liqueur et recouvert de crème.

L’emballage chocolat-liqueur de Noël est un beau cadeau pour quelqu’un et une gâterie pour soi-même.

Où acheter le renne en chocolat Baileys

L’offre Baileys n’est disponible que dans certains magasins jusqu’à épuisement du stock et vous devez vous dépêcher!

Comme la boisson est stockée dans des magasins sélectionnés, vous pouvez utiliser l’outil de localisation Baileys pour trouver le magasin le plus proche de vous.

Voici quelques magasins qui vendent des rennes en chocolat Baileys.

Asda

Les rennes au chocolat au lait Baileys sont disponibles chez Asda pour 12 £.

Morrisons

La liqueur et le renne en chocolat sont disponibles chez Morrisons pour 20 £.

Sainsbury’s

Sainsbury’s propose les rennes en chocolat Baileys séparément de la bouteille pour 5 £.

Tesco

Tesco propose le combo de Noël pour 12 £, mais il sera probablement épuisé.