Ottolenghi et les gâteaux de Versailles, Gunda, Baby God, Tiger, We Are The Champions – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent considérées comme des véhicules pour montrer des images, expliquer des films ou montrer leur main sur ce à quoi les cinéphiles peuvent s’attendre. Étranger, domestique, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile réfléchi qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous faisons un voyage à la ferme, nous goûtons aux sucreries, recherchons la source de fertilité, cherchons la rédemption sur les liens et risquons nos combinaisons de viande corporelles à la poursuite d’une meule de fromage.



Gunda

Réalisateur Victor Kossakovsky nous donne un cinéma vérité glorieux.

Cinéma expérientiel dans sa forme la plus pure, GUNDA raconte la vie non filtrée d’une mère cochon, d’un troupeau de poulets et d’un troupeau de vaches avec une intimité magistrale. Utilisant une cinématographie noir et blanc austère et transcendante et la bande-son ambiante de la ferme, le directeur principal Victor Kossakowsky invite le public à ralentir et à vivre la vie comme le font ses sujets, en appréhendant leur monde avec une patience magique et une autre perspective du monde. GUNDA nous demande de méditer sur le mystère de la conscience animale et de tenir compte du rôle que l’humanité y joue.

NEON n’est pas nouveau dans ce type de matériau. Ce sont eux qui aident à apporter le merveilleux La plus grande petite ferme au grand écran, et cela ressemble à un successeur spirituel. Plus brut que Petite ferme, mais non moins intéressant, je suis frappé par la stratégie audacieuse de commencer avec une longue célébration de trente-secondes du film par le réalisateur Paul Thomas Anderson. C’est calme, accueillant, apaisant et, finalement, l’une des ventes les plus douces que j’ai vues toute l’année.

Ottolenghi et les gâteaux de Versailles

Réalisateur Laura Gabbert, qui a réalisé l’incroyable documentaire de 2015 Cité d’or, a tourné son attention des plats régionaux vers de délicieuses pâtisseries.

Documentant la collaboration entre le chef de renommée mondiale Yotam #Ottolenghi (Plenty, Simple) et le Metropolitan Museum of Art de New York, OTTOLENGHI ET LES GÂTEAUX DE VERSAILLES suit cinq pâtissiers visionnaires. Un véritable who’s who du monde du dessert est réuni – y compris #DominiqueAnsel et #DinaraKasko – alors qu’ils courent contre la montre pour construire un gala culinaire décadent basé sur la somptueuse exposition: Les visiteurs de #Versailles. OTTOLENGHI ET LES GATEAUX DE VERSAILLES est un festin extravagant pour les sens, explorant l’intersection alléchante entre la nourriture, la culture et l’histoire.

Il n’y a rien à redire dans cette bande-annonce. En plus de se sentir à la limite de la bougie, les histoires de la façon dont certains pâtissiers de renommée mondiale se préparent à un événement mondial majeur jouent comme la nourriture réconfortante visuelle. C’est mignon, ce n’est pas menaçant, vous pourriez probablement regarder ça avec toute la famille, et ça a l’air très amusant. Dans une année où le plaisir a été rare, cela peut très bien être une vision apaisante pour quiconque en a besoin.

Bébé Dieu

Réalisateur Hannah Olson regarde dans un individu vraiment sinistre.

Pendant plus de 30 ans, le Dr Quincy Fortier a secrètement utilisé son propre sperme pour inséminer ses patients fertiles. Maintenant, son secret est dévoilé et ses enfants cherchent la vérité sur ses motivations et essaient de donner un sens à leurs propres identités.

Je ne sais pas comment vous abordez l’histoire d’un médecin qui a passé 30 ans à cacher un hideux secret comme celui-ci, mais en tant que vrai crime, cela induit la rage. L’histoire d’un homme qui a violé des dizaines et des dizaines de femmes et de familles sans méfiance se trouve dans les histoires de ceux qui partagent un père commun. La bande-annonce ne suppose pas de savoir comment on intérioriserait ce type de connaissances si on les lui présentait tout de suite pendant une interview. Mais sachant que vous avez des centaines de frères et sœurs dans la nature, la seule variable étant la mère, c’est là que l’histoire s’enfonce.

tigre

Directeurs Matthew Heineman et Matthew Hamachek en ont fait une histoire en deux parties.

Un regard sur la vie, le succès et les scandales de la légende du golf Tiger Woods.

Normalement, je sauterais quelque chose comme ça, mais Heineman a été nominé pour un Oscar en 2015 pour son documentaire intense, Cartel Land. Cependant, le pedigree de l’histoire, en surface du moins, semble moins tabloïd et ressemble plus à une exploration biographique sérieuse. Il est intéressant de noter que près de la première minute d’une bande-annonce d’une minute et quinze secondes nous permet de nous attarder sur les Tiger Woods du passé. Ce n’est que lorsque nous arrivons aux derniers battements que cela laisse entendre que nous obtenons également le Tigre qui a été traîné sans cérémonie et sans pitié par les médias et le public pour ses indiscrétions privées.

Nous sommes les champions

Le nec plus ultra en matière de divertissement après les élections.

Explorez un éventail de compétitions uniques, du plus original au plus bizarre, et rencontrez leurs communautés passionnées dans cette série documentaire du producteur exécutif Rainn Wilson

Je ne suppose pas que cette série soit rien de moins que l’équivalent d’une pizza froide. Ce n’est en aucun cas nutritif, mais c’est là, c’est facile et cela fera le travail. Les documentaires comme celui-ci sont le summum de ce que Netflix réussit: créer un contenu légèrement intéressant qui est juste assez bon. Que vous assembliez un gril Weber ou un meuble Ikea, regarder des poignées de personnes faire la roue par la force de la simple gravité alors que leur corps dégringole sur une colline herbeuse est ma confiture. Voir la morve couler du nez alors que les dolts consomment des piments forts et assister à des chiens dansants? Nous avons tous besoin de plus de ce contenu dans nos vies.

