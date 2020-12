Oscar Piastri confirme la conduite en F2 pour 2021 avec Prema

L’Australien Oscar Piastri est un pas de plus vers une course de Formule 1, après avoir signé avec l’équipe de tête Prema pour la saison F2 2021.

C’est la même tenue qui a conduit le joueur de 19 ans au titre de F3 cette année, alors que l’équipe est également sur le point de remporter le titre de F2, Mick Schumacher tenant la tête du championnat avant la dernière manche de ce week-end.

Piastri est prêt à entrer directement dans la peau de Schumacher, l’Allemand se dirigeant apparemment vers la Formule 1 en 2021 avec l’équipe Haas.

« Je suis très excité de courir avec Prema dans le Championnat FIA de Formule 2 2021 », a déclaré Piastri.

Oscar Piastri après avoir remporté sa première course de F3 en Autriche. (Fourni)

«Nous avons eu une saison 2020 très réussie, remportant le championnat de Formule 3 ensemble, et j’espère une autre année réussie avec eux.

« Prema s’est avérée être l’équipe à battre une fois de plus en F2 cette année, donc je suis extrêmement heureux de rejoindre le championnat avec eux.

« Je suis très reconnaissant de faire partie de la famille Prema, et j’ai hâte d’avoir encore plus de pizzas et de pâtes! »

Piastri aura son premier aperçu de la voiture F2 la semaine prochaine, les équipes effectuant un test de trois jours à Bahreïn.

Cela fait suite à son test de F1 réussi pour Renault sur le même circuit il y a un peu plus d’un mois.

« Nous sommes ravis d’accueillir Oscar dans notre équipe de Formule 2 FIA », a déclaré le patron de Prema, René Rosin.

Mark Webber avec Oscar Piastri. (OscarPiastri.com)

«Non seulement il est un coureur talentueux avec des compétences de vitesse exceptionnelles, mais il a une compréhension claire des complexités du sport automobile d’aujourd’hui et il est extrêmement adaptable.

« Ayant été témoin de ses progrès et de son succès tout au long de la saison 2020, faire passer notre relation à la prochaine étape du Championnat FIA de Formule 2 2021 nous a semblé la chose naturelle à faire et nous sommes impatients de l’avoir sur la piste depuis Bahreïn. »

Oscar Piastri. (FotoFormulaK)

Piastri a fait forte impression lors de sa saison recrue en F3, remportant le titre lors de la dernière manche au Mugello. Il suit les traces de Valtteri Bottas et Charles Leclerc en remportant le prestigieux titre.

Son manager, le vainqueur du grand prix Mark Webber, a récemment déclaré à Wide World of Sports que l’adolescent né à Melbourne pourrait être sur la grille de F1 le plus tôt possible.

Piastri est membre de la Renault Sport Academy, l’équipe indiquant que son goût récent de la F1 était loin d’être une apparition unique. Il a également assisté au récent Grand Prix de Turquie pour observer comment les pilotes Daniel Ricciardo et Esteban Ocon se sont préparés pendant un week-end.