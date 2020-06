Oscar Isaac a dit qu’il reviendrait à la franchise «Star Wars» «Si j’ai besoin d’une autre maison»

« Cela ressemble à une merde mythique! » C’est ce que dit Tyler Rake (Chris Hemsworth), le héros maussade de Extraction, quand il est chargé de son dernier emploi. C’est en fait une phrase assez verbeuse pour Tyler, qui passe la plupart du film à grogner de manière monosyllabique et silencieuse. Beaucoup, beaucoup de monde. En réalité, Extraction pourrait tout aussi bien être renommé Chris Hemsworth tire sur les gens. Malheureusement, malgré la promesse de Tyler de «merde mythique», Extraction est un peu plus qu’un thriller d’action prévisible – un film qui se débrouille avec des tirs et des combats certes sympas, mais qui n’a finalement rien en tête.

Qui est Tyler Rake? Eh bien, nous savons que c’est un gars cool et coriace, car il est joué par Chris Hemsworth. Et nous savons qu’il est aussi une âme endommagée, car il pense constamment à son fils mort, quand il ne prend pas de pilules. Et c’est à peu près tout. Tyler n’est pas vraiment un grand gars – c’est un mercenaire du marché noir qui est très bon pour tuer des gens. Mais finalement, il fera la bonne chose. Pourquoi? Parce que le script, de Russo Brother Joe Russo, l’exige.

La dernière mission meurtrière de Rake l’oblige à sauver Ovi (Rudhraksh Jaiswal) le fils adolescent d’un seigneur du crime qui a été kidnappé par un autre seigneur du crime. Ce ne sera pas facile, car le kidnappeur a toute une armée à sa disposition, ainsi qu’un gang d’enfants de la rue prêts à faire ses enchères. Pour compliquer encore les choses, le père emprisonné d’Ovi a chargé le garde du corps Saju (Randeep Hooda) avec le sauvetage du garçon aussi. Bientôt, tous ces personnages entrent en collision alors que Rake déplace Ovi d’un endroit à l’autre et que les balles volent.

Et garçon, ils volent. On peut dire une chose Extraction: ce n’est jamais ennuyeux, car ça ne lâche jamais vraiment. Le héros de Hemsworth tire constamment de gros pistolets bruyants et les gens lui tirent constamment de gros pistolets bruyants. Et lorsque les fusillades s’arrêtent, quelques combats au couteau et au poing éclatent également. Ce qui est curieux, c’est à quel point tout cela n’est pas excitant. Sûr, Extraction ne ralentit jamais et évite donc de traîner, mais aucune des actions ici n’est particulièrement excitante. On pourrait soutenir que le réalisateur Sam Hargrave tentait de rendre ses scènes d’action brutes et brutales dans le but de ne pas glorifier la violence, mais il est assez clair que ce n’est pas la destination du film. Il veut sa grande action bat pour vous avoir sur le bord de votre siège. Mais ce n’est pas le cas.

La seule section vraiment remarquable est une séquence très longue conçue pour ressembler à une prise extrêmement longue – une qui voit Hemsworth courir, conduire, sauter et tirer de haut en bas d’un pâté de maisons. Il est assez bien organisé, mais ne soyez pas surpris si vous passez beaucoup de temps à essayer de repérer les astuces et les modifications cachées utilisées pour épisser le tout ensemble.

Il y a des moments où Extraction essaie de dépasser ses aspirations pulpeuses. Le script de Russo prend en fait le temps de développer de nombreux personnages autour de Tyler Rake, y compris le membre le plus âgé du gang des enfants de la rue, qui cherche désespérément à plaire à son patron; et le kidnappeur tirant sur les cordes, qui est décrit comme un gars élégant et menaçant avec une influence partout. Randeep Hooda fait la plus grande impression en tant que l’autre gars essayant de sauver Ovi – il est beaucoup plus sympathique que Tyler, et il est tout aussi bon pour botter le cul. Tard dans le film, David Harbour apparaît comme l’un des anciens copains de Tyler, et profite d’un rôle extrêmement limité. Nous avons déjà vu Harbour jouer ce type de personnage, mais il est toujours amusant à regarder.

Hemsworth est un acteur intrinsèquement sympathique, il est donc facile de l’accompagner ici. Mais comme le récent Thor et Avengers les titres ont révélé, il est beaucoup mieux à jouer un personnage avec un sens de l’humour qu’un dur à cuire. Malheureusement, Extraction exige qu’il ne soit que ce dernier – il n’y a rien d’humour à distance sur Tyler Rake (autre que son nom).

Baigné dans un filtre jaune maladif du début à la fin, Extraction est souvent aussi laid que son sujet. Il serait erroné d’appeler ce film nihiliste, mais il est également si peu soucieux des dommages collatéraux qu’il commence à frôler la responsabilité. Une longue séquence d’action sur un pont bondé fait que plusieurs spectateurs innocents sont pris dans la circulation pour être filmés, explosés et pire encore, et le film – ni aucun des personnages – ne clignote jamais des yeux. Et avoir Hemsworth comme seul visage blanc provoquant constamment toutes ces destructions dans un pays étranger ajoute un niveau de laideur supplémentaire que le film n’a aucun intérêt à commenter.

En ce qui concerne les films d’action jetables, Extraction tient sa promesse de voir Chris Hemsworth tuer beaucoup de gens. Peut-être que c’est assez bien pour une sortie directe sur Netflix, mais ne serait-ce pas bien si tout ce chaos s’ajoutait à quelque chose à la fin?

/ Classement du film: 5 sur 10

