Oscar De La Hoya appelle Dana White Little B *** h, défie McGregor

Les mondes du MMA et de la boxe sont entrés de nouveau en collision cette semaine lorsque la légende de la boxe Oscar De La Hoya a affirmé qu’il assommerait l’étoile de l’UFC Conor McGregor en deux tours, puis attaqué UFC Dana White. « Deux tours! » De La Hoya a déclaré dans une interview sur podcast CBS. « Parce qu’une chose à propos de moi, je suis toujours allé tuer. Et regarde, Conor McGregor, je l’aime dans l’Octogone, je le respecte, je le regarde tout le temps. Mais le ring de boxe est une toute autre histoire. »

McGregor, pour sa part, semblait heureux d’accepter le défi, tweeter, « J’accepte votre défi, Oscar de la Hoya. » McGregor a perdu contre Floyd Mayweather en dix rounds lors d’un match de boxe en 2017 lorsque l’arbitre a arrêté le combat car un McGregor gazé ne pouvait plus se défendre. Bien que retraité, Mayweather avait 40 ans quand il a combattu McGregor et était invaincu dans sa carrière de boxe. De La Hoya a 47 ans et a un record moins impressionnant. Les deux hommes sont retirés de la boxe. McGregor a actuellement 31 ans.

Dana White a abordé le défi lors d’une conférence de presse. « Est-ce que le f *** king Oscar De La Hoya est beau ou quoi? » White a répondu. « A-t-il demandé un combat en deux rounds? » Dans une interview avec Richard Jefferson sur ESPN, White est allé plus loin, répondant à la perspective d’un match entre McGregor et De La Hoya en disant: « Tout d’abord, Oscar De La Hoya a 50 ans. Il a 58, 48 ou 49 ans. Et ce que cela signifie pour moi… Tu sais qu’Oscar et moi étions cool. Le boeuf avec moi et Oscar est que j’avais l’habitude de promouvoir ses combats et de dire, hé, Oscar a un bon combat ce soir, da-da-da. Nous faisons McGregor contre Mayweather, et il dit aux gens de ne pas le regarder. C’est une honte pour la boxe. Mais attendez une minute. Donc Mayweather contre McGregor est une honte pour la boxe, mais vous contre McGregor ne l’est pas? Ce qu’il me dit, c’est quand Oscar De La Hoya, presque 50 ans, veut combattre Conor McGregor, cela signifie qu’il est fauché. Il a besoin d’argent. » White a ajouté: « Je ne sais pas quel est son accord, mais pour moi, il semble qu’il ait besoin d’argent. »

Sur Twitter, De La Hoya a répondu à White, en disant: « @danawhite, vous êtes une si petite garce, vous n’avez jamais enfilé de gant autre que d’être professeur de boxe d’aérobic. Les frères Fertitta sont ceux qui ont bâti l’entreprise et vous avez eu la chance d’avoir seulement 10% d’UFC. #littlebitch. » Donc, la question n’est peut-être pas de savoir si le combat McGregor / De La Hoya aura lieu, mais De La Hoya entrera-t-il sur le ring avec Dana White? À McGregor, De La Hoya clarifié, « Pour la petite histoire: McGregor, je ne vous ai jamais défié. On m’a juste posé une question et j’ai simplement dit la vérité … »

L’UFC 249 aura lieu demain soir alors que l’UFC cherche à se faire connaître comme le premier sport à revenir aux événements en direct pendant la pandémie de coronavirus. Les combats auront lieu dans un bâtiment vide avec des équipages limités, et la promotion prend beaucoup de précautions pour assurer la sécurité contre le virus. Le président Donald Trump lui-même surveillera, selon White, qui a déclaré que le TMZ UFC 249 était la première étape du plan de réouverture du pays. « Toute sa philosophie était de reprendre le sport en premier, de comprendre comment le faire en toute sécurité. Ensuite, commençons à comprendre comment ramener les gens au bureau? Comment amener les gens dans les cabines? Et, ensuite, comment amener les enfants de retour à l’école? «

