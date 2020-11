Ornements Hallmark 2020 pour un retour vers le futur, des choses plus étranges et plus – / Film

Avec Thanksgiving au coin de la rue, il est temps de sortir le sapin de Noël, si vous ne l’avez pas déjà fait. Quelle meilleure façon de renforcer les décorations qu’en ramassant certains des ornements de Noël 2020 Hallmark qui sortent cette année. Nous avons présenté une variété d’ornements basés sur la culture pop qui sont déjà disponibles, et cette fois nous nous concentrons sur un tas d’entre eux de films comme Retour vers le futur, Mâchoires, et Le magicien d’Oz, ainsi que des émissions de télévision comme Choses étranges, copains, Le Muppet Show, Animaniacs, Looney Tunes, et plus. Vérifiez-les tous ci-dessous.





Le magicien d’Oz

Ce film est un classique, et il y a une quantité impressionnante de décorations de Noël avec Dorothy, Scarecrow, The Tin Man et The Cowardly Lion, sans parler des célèbres pantoufles rouge rubis et de la méchante sorcière de l’Ouest. À lui seul, Hallmark a des dizaines d’ornements inspirés du magicien d’Oz, et cette année, Dorothy est emmenée par des singes volants et une magnifique version métallique scintillante d’Emerald City avec un petit éclat de la route de briques jaunes.

Retour vers le futur

Il existe déjà des ornements avec la machine à voyager dans le temps DeLorean de Retour vers le futur, mais maintenant Marty McFly obtient sa propre décoration avec des sons du film. Les yeux de Marty s’écartent un peu trop, ce qui rend celui-ci un peu troublant, mais il est sur le point de remonter le temps, donc sa réaction est appropriée.

Mâchoires

Bruce le requin de Mâchoires est de retour avec un nouvel ornement Hallmark, et bien qu’il ne soit pas aussi cool que celui sorti il ​​y a quelques années, cela conviendra à ceux qui ne veulent pas dépenser plus d’argent pour le retrouver sur eBay pour célébrer le classique de Steven Spielberg .

Un moi méprisable

Bee-do! Bee-do Bee-do! C’est le son que fait ce Minion Moi, Moche et Méchant 2, et avec des lumières et des sons, cet ornement du petit gars jaune vous fera savoir chaque fois que quelqu’un s’approche trop des cadeaux de Noël.

copains

Donc, personne ne vous a dit que 2020 allait être comme ça. Votre vie est une blague, vous êtes fauché et votre vie amoureuse est DOA. C’est comme si vous étiez toujours coincé dans la deuxième vitesse, quand ce n’était pas votre jour, votre semaine, votre mois… mais peut-être que vous pouvez encore avoir un peu de joie des Fêtes. Vous voyez ce que nous avons fait là-bas? C’est le canapé Friends comme ornement et il émet des sons avec les lignes du spectacle. Que devez-vous savoir d’autre?

Rue de Sesame

À quoi ressemblerait Noël sans biscuits? Ce ne serait tout simplement pas pareil. C’est pourquoi Cookie Monster est là avec sa confiance Foodie Truck et l’aide de Gonger. Le Foodie Truck a traditionnellement plus que de simples biscuits, mais nous ne nous soucions que de nous farcir le visage avec de délicieuses miettes, donc nous ne nous en soucierons pas.

Choses étranges

Je ne sais pas pourquoi Hallmark n’en a pas plus Choses étranges ornements, mais ce démogorgon grotesque est un bon point de départ, et il a probablement des droits de ressemblance beaucoup moins chers. Le monstre de la première saison de Choses étranges n’est pas vraiment plein de joie de Noël, mais le spectacle a une scène célèbre avec des lumières de Noël, donc tout va bien.

Le Muppet Show

Il est temps de jouer de la musique. Il est temps d’allumer les lumières. Il est temps de fêter Noël avec Le Muppet Show ce soir. La chanson thème classique joue sur cet ornement avec Kermit la grenouille assise au sommet du signe emblématique de la série. Maintenant, il vous suffit de vous procurer des ornements Le Muppet Chrstsmas Carol.

Animaniacs

Rendez votre Noël loufoque au maximum avec les frères Warner Yakko et Wakko et la soeur Warner Dot alors qu’ils se préparent à écouter leur chanson thème de capture depuis la sécurité du château d’eau Warner Bros. Il n’y a pas de chanson à jouer à partir de l’ornement, mais il a un travail de peinture exceptionnel.

Looney Tunes

Une paire de Looney Tunes les ornements apportent plus de plaisir de vacances de dessin animé à votre arbre de Noël. L’un présente l’abominable bonhomme de neige et Daffy Duck dans un costume de lapin du court métrage de 1961 «The Abominable Snow Rabbit». Vous pouvez étreignez-le et caressez-le, serrez-le et nommez-le George.

Puis Taz le diable de Tasmanie passe un Noël déçu avec son bas rempli de charbon. Je suppose que c’est ce qui se passe lorsque vous ne faites que tourner dans une tornade et détruire des choses.

Vous pouvez consulter tous les autres ornements Hallmark 2020 que nous avons présentés tout au long de l’année ici.

Articles sympas sur le Web: