Orlando Bloom «  super impliqué  » en tant que père: «  Il a fait de ses enfants sa priorité  »

Orlando Bloom est «super impliqué» dans l’éducation de sa fille, Daisy Dove, comme des sources disent que l’acteur fait de ses enfants sa «priorité».

La star de « Carnival Row » et sa fiancée Katy Perry ont accueilli leur fille Daisy Dove dans le monde il y a deux mois, et des sources ont maintenant déclaré qu’Orlando – qui est également père d’un fils de neuf ans, Flynn, qu’il a avec son ex- épouse Miranda Kerr – a tout fait pour faire de sa fille sa «priorité».

Un initié a déclaré: «Orlando a fait de Daisy sa priorité et a réduit une grande partie de son temps de travail pour rester à la maison pendant les vacances. Orlando est si heureux d’être de nouveau un nouveau père. Il a fait les tétées de nuit et a aidé comme il le pouvait, [and is] super impliqué. »

Orlando, 43 ans, et le hitmaker de «Daisies», 36 ans, se sont «rapprochés» depuis qu’ils sont devenus parents et sont tous deux concentrés sur le fait de «passer du temps» en famille.

La source a ajouté au magazine Us Weekly: «Au début, ils craignaient que Katy ne doive retourner directement au travail, mais elle était entièrement concentrée sur le fait d’être maman et heureuse de rester à la maison et de passer du temps avec Daisy. Aucun voyage n’est prévu pour le moment. »

Pendant ce temps, Katy a récemment déclaré qu’Orlando avait «fait un excellent travail» en prenant soin de leur fille alors qu’elle était de retour au travail sur le tournage de «American Idol», où elle siège au jury.

S’exprimant le mois dernier, elle a déclaré: « C’est un peu difficile ces premiers jours d’absence et de ne pas pouvoir être là. Mais papa fait un excellent travail. Papa est intervenu. Je l’ai vu avec la bouteille, je ‘ J’ai vu toutes les photos. Tout va bien. »

Les commentaires de Katy viennent après qu’Orlando se soit qualifié de «chuchoteur de bébé» en raison de la facilité avec laquelle il peut apaiser Daisy.

Il a dit: «Quand Katy était enceinte, j’ai chanté au bébé avec un mantra bouddhiste que j’utilise depuis que j’ai 16 ans.

«Alors maintenant, j’entre dans la pièce et elle entend ma voix et elle apaise un peu.

«Et quand je me promène avec elle, je vais chanter à son oreille et elle aime ça, elle y répond très gentiment.

«Katy est un peu comme ‘quoi?!’ C’est comme si j’étais le bébé chuchotant. Je gagne définitivement les points de papa.

L’acteur de «Outpost» a également déclaré que c’était une «bénédiction» que Daisy se soit avérée être un bébé si facile jusqu’à présent.

Il a expliqué: «Elle dort toute la nuit. C’est toujours un voyage avec de petits bubbas qui viennent au monde. Ils doivent reprendre le poids de leur bébé dans ce processus.

«Elle est maintenant revenue à son poids de bébé et elle dort maintenant de neuf à six, ce qui est incroyable. C’est une bénédiction. «

