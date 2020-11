Orlando Bloom encourage un nouveau chiot

2020-11-11 15:00:06

Orlando Bloom a révélé qu’il accueillait un nouveau chiot, un chien d’un an appelé Buddy.

L’acteur de 43 ans s’est rendu sur Instagram pour révéler qu’il accueillait maintenant un chien d’un an nommé Buddy et a partagé une jolie photo du chien qui se blottissait contre lui.

Orlando a légendé le message: « Il est temps pour une photo #cutedog plz de rencontrer BUDDY, quelque chose et quelque chose d’un an, rien ne peut remplacer un homme puissant, mais encourager ce petit gars a vraiment rempli mon cœur.

« Si vous n’avez jamais accueilli ou envisagez de le faire, je le recommande vivement – cela laisse deux être mieux lotis et rappelez-vous ce qu’ils disent, ne jugez jamais un livre par sa couverture – glissez pour la photo avant … grâce à @tobiessmalldogrescue également la @labellefoundation pour m’avoir aidé à trouver mon meilleur « copain ». (sic) »

La star du « Seigneur des anneaux » a été dévastée en juillet lorsque son chien Mighty est décédé après avoir disparu et a même eu un tatouage de son nom encré sur son cœur.

Orlando a révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait «pleuré» plus qu’il ne le pensait possible après avoir découvert les nouvelles déchirantes de Mighty.

Il a écrit sur Instagram: « Mighty est de l’autre côté maintenant. Après 7 jours de recherche du lever au coucher du soleil et jusqu’aux petites heures, aujourd’hui, le 7ème jour – le nombre d’achèvement – nous avons trouvé son collier …

« J’ai pleuré plus cette semaine que je ne le pensais possible, ce qui a été très cathartique et guérissant … Je suis sûr qu’il me regardait en sifflant dans chaque cour arrière et sachant que je faisais tout ce que je pouvais pour respecter notre lien . C’était plus qu’un compagnon. C’était une connexion avec une âme, c’est sûr. Je suis désolé. Je t’aime. Merci. RIP my MIGHTY HEART mon petit ami (sic) «

