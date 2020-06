Orlando Bloom a une croix à porter – / Film

Orlando Bloom a une croix à porter et une revanche à réaliser dans le nouveau thriller Représailles, qui voit l’ancienne idole de la matinée jouer un rôle beaucoup plus sombre et plus sanglant que par le passé. Bloom joue dans le thriller en tant que démolitionniste nommé Malky, qui se retrouve face à face avec l’homme qu’il tient responsable d’un traumatisme infantile. Regarder le Représailles bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce de représailles

Saban Films a publié une affiche et une bande-annonce pour le prochain thriller Représailles, Qui voit Orlando Bloom jouer contre le type en tant que démolitionniste nommé Malky qui est sur le chemin de la vengeance. Couvert de tatouages ​​et portant un air sombre sur le visage, Bloom joue un homme qui entre dans un bar et rencontre l’homme responsable de son traumatisme, et cherche ensuite à se venger contre lui. Mais Représailles ajoute une autre couche plus sombre au thriller de vengeance classique, chargeant la bande-annonce d’images religieuses et de références à l’église que Malky avait l’habitude d’assister. Le film semble traiter des abus sexuels au sein de l’église, dont la bande-annonce fait référence lors de la confession de Malky à un prêtre.

« Pardonnez-moi, mon père, car j’ai péché », dit Bloom’s Malky pendant la confession. «Je dois blesser quelqu’un. Je dois blesser gravement quelqu’un. »

« Pourquoi êtes-vous ici? » demande le prêtre.

«Vengeance», répond Malky.

Cela semble être un rôle radicalement différent pour Bloom, qui a récemment joué dans la série Amazon Carnival Row en face de Cara Delevingne, et celle sur laquelle la bande-annonce regorge de louanges, citant des critiques qui qualifient sa performance de « sublime » et « au niveau des géants ». Bloom a déjà joué dans des films d’action sérieux, mais généralement dans le rôle du noble héros et rarement aussi bien dentelé que ce personnage dans Représailles semble être. Mais ce n’était pas Bloom, mais sa co-star Anne Reid qui a remporté un prix pour sa performance dans ce film au Festival du film d’Édimbourg 2017, où les réalisateurs Ludwig et Paul Shammasian a créé le film.

Voici le synopsis de Représailles:

Orlando Bloom incarne Malky, un travailleur de la démolition dont la vie subit un choc sismique lorsque, en buvant avec des amis dans un pub local, il voit une figure inquiétante de son passé: l’homme qu’il tient responsable d’un incident traumatisant de l’enfance. Alimenté par la colère, Malky entreprend un chemin de vengeance et découvre que personne ne peut échapper aux conséquences de ses péchés dans ce thriller tendu.

Représailles sera disponible numériquement et sur demande 24 juillet, 2020.

