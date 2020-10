Originalisme: histoire du mot, signification, définition et évolution

Histoire récente | 24 octobre 2020

Scène lors de la signature de la Constitution des États-Unis. (Howard Chandler Christy / Wikimedia Commons)

«Originalisme» est un mot qui est souvent balancé aujourd’hui, et bien qu’il ait joué un rôle dans les décisions politiques pendant des décennies, ce n’est pas quelque chose auquel l’Américain moyen pense au quotidien. Avec la nomination à la Cour suprême d’Amy Coney Barrett, cependant, vient la discussion sur ce que signifie être un originaliste. Que signifie «originalisme»? Existe-t-il une évolution originaliste? Nous allons y entrer et le décomposer.

Qu’est-ce que l’originalisme?

le définition de base de l’originalisme est la conviction que les documents juridiques, en particulier les documents constitutionnels, sont censés être interprétés tels qu’ils ont été rédigés au moment de leur rédaction. Les juges, les avocats et les juristes qui adhèrent à cette philosophie déterminent leurs décisions en fonction de leur meilleure estimation de ce que les auteurs originaux d’une loi avaient à l’esprit au moment de sa rédaction. Les lois et les documents juridiques, selon les originalistes, n’évoluent pas et ne peuvent être modifiés que par des amendements ou en supprimant complètement une loi. Pour le dire aussi clairement et largement que possible, les originalistes pensent que chaque amendement de la Constitution américaine ne couvre ni plus ni moins de situations que lors de son adoption, du premier amendement de 1791 au 22e en 1947. À l’extrémité opposée du spectre juridique se trouvent constitutionnalistes vivants, les professionnels du droit qui estiment que la signification des documents constitutionnels devrait changer avec les normes et les attitudes sociales.

Le comité des cinq, composé de John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman et Robert Livingston. (Capitole des États-Unis / Wikimedia Commons)

Discerner l’intention subjective de quelqu’un qui a rédigé une loi dans les années 1700 ou même dans les années 1930, c’est se mettre à la place de quelqu’un qui vit dans des circonstances complètement différentes de celles d’aujourd’hui. Une méthode de déterminer l’intention d’origine étudie les écrits des pères fondateurs et les archives de la Constitution de Philadelphie. Si ces deux collections ne fournissent pas suffisamment de lumière, les législateurs sont encouragés à rechercher des débats dans les législatures des États.

Il y a des problèmes avec ce genre d’interprétation juridique. Comment aller au fond de ce que les fondateurs pensaient d’un sujet particulier lorsqu’ils n’ont pas laissé de traces détaillées de leur intention? Il est également impossible de savoir si un groupe aussi grand que les fondateurs avait tous les mêmes intentions les uns que les autres, et de nombreux chercheurs affirment que non. Pour lutter contre ces complications potentielles, un groupe de juristes a développé une version de l’originalisme appelée «sens original».

Après que la Cour suprême a ordonné la déségrégation des écoles dans le sud, les maréchaux américains ont escorté une jeune fille noire, Ruby Bridges, à l’école. (Département de la justice des États-Unis / Wikimedia Commons)

L’originalisme radical de Raoul Berger

L’avocat Raoul Berger a fait énormes vagues dans le système juridique américain avec son livre de 1977 Gouvernement par le pouvoir judiciaire, dans lequel il a fait valoir que la Cour suprême des États-Unis avait mal interprété ce 14e amendement dans le Brown contre Conseil scolaire décision des années 50. Berger croyait fermement que les juges devraient appliquer la loi d’une manière qui était fidèle à la conception des pères fondateurs et estimait que de nombreux juges du 20e siècle ont outrepassé leurs limites pour transformer le sens des lois qui ont été créées aux 18e et 19e. des siècles.

Dans son livre, Berger a fait valoir que les rédacteurs qui ont adopté le 14e amendement – qui interdit à l’État de refuser à tout citoyen ses droits par la loi ou la force – n’avaient aucun moyen de savoir qu’il pourrait s’appliquer au contrôle des États et des gouvernements locaux sur l’éducation de leurs enfants. et le mandat de déségrégation de Brown contre Conseil scolaire était donc inconstitutionnel. Cette interprétation radicale du texte est un lapin que de nombreux originalistes modernes ne poursuivraient probablement pas, mais elle a amené l’originalisme au premier plan du droit constitutionnel.

(Antonin Scalia, juge associé de la Cour suprême des États-Unis (Cour suprême des États-Unis / Wikimedia Commons)

Antonin Scalia et la signification originale

De son vivant, le juge associé Antonin Scalia a été le principal originaliste du système juridique américain. Il a apporté le concept non seulement à la Cour suprême, mais hors du domaine de la théorie en concevant une pratique qui n’exigeait pas machine à remonter le temps mentale. Scalia a écrit:

Vous ne m’entendrez jamais parler d’intention originale car, comme je le dis, je suis d’abord textualiste et ensuite originaliste. Si vous êtes textualiste, vous ne vous souciez pas de l’intention, et je me fiche de savoir si les rédacteurs de la Constitution avaient en tête une signification secrète lorsqu’ils ont adopté ses mots. Je prends les mots tels qu’ils ont été promulgués au peuple des États-Unis et quel est le sens assez bien compris de ces mots.

La juge Amy Coney Barrett en 2018 (Rachel Malehorn / Wikimedia Commons)

L’originalisme aujourd’hui

Ironiquement, malgré les diktats apparemment concrets de la philosophie, le début du 21e siècle a vu une sorte d’évolution originaliste qui oppose des originalistes plus radicaux, qui croient que nos lois et nos institutions besoin d’une rénovation pour revenir aux intentions originelles des Fondateurs, contre les croyants modérés dans cette interprétation de la loi. Il est important de noter que les «radicaux» sont en minorité. La plupart des originalistes acceptent le monde que nous vivre aujourd’hui, recherchant simplement des ajustements pour aligner davantage la loi sur ses textes originaux.