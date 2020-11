Ori et la volonté des feux follets seront la première Xbox exclusive à cette fonctionnalité

Les consoles de nouvelle génération sont dans moins d’une semaine et les mises à jour affluent rapidement. Les nouvelles consoles sont dotées d’un matériel puissant qui a incité les développeurs à en tirer le meilleur parti. Ori and the Will of the Wisps est le dernier titre à obtenir une mise à niveau substantielle pour Xbox Series S / X.

Moon Studios est à l’origine de l’amélioration des performances et a raconté les améliorations auxquelles les joueurs peuvent s’attendre le 10 novembre, lorsque le titre sera officiellement lancé.

Ori and the Will of the Wisps sera un modèle pour d’autres exclusivités Xbox

Moon Studios a annoncé une liste de mises à niveau massives pour le titre. Cela jouera un rôle majeur dans l’amélioration de l’expérience de jeu d’une manière sans précédent et au-delà de toute mesure.

La plupart des titres proposent des modèles 4K et 60 / 120FPS qui sont devenus un spectacle régulier. Cependant, Moon Studios a remplacé ce modèle en incluant un mode super-échantillonné 6K sur la version Xbox Series X du jeu. Cependant, la sortie tomberait à 4K à 60FPS, ce qui sera bien meilleur que le 4K standard.

Détails de la mise à jour nouvelle génération d’Ori and the Will of the Wisps: • Xbox Series X: 4K HDR verrouillé à 120 ips, mode sur-échantillonné 6K en option à 60 ips et paramètres graphiques / visuels les plus élevés • Xbox Series S: HDR 1080p verrouillé à 120 ips, mode 4K en option à 60 ipshttps: //t.co/WH0nwOl8Pc pic. twitter.com/eQoMrdsVDK – Tom Warren (@tomwarren) 6 novembre 2020

Les deux Xbox Series S / X ont plus ou moins les mêmes fonctionnalités avec quelques différences de sortie. La version Xbox Series S de la mise à niveau proposera également deux options. Le jeu fonctionnera à 1080p 120FPS avec une option pour le changer en 4K à 60FPS.

De plus, les deux versions auront un temps de rechargement plus rapide, une réponse d’entrée instantanée et une sortie audio améliorée avec une plage dynamique.

Les développeurs ont également une série de mises à jour pour les joueurs accédant au jeu sur leur PC. La version PC bénéficiera de plusieurs améliorations graphiques, y compris des options audio de faible et haute qualité. De plus, cette mise à jour propose également de nombreuses mises à jour pour Xbox et PC, qui permettent aux utilisateurs de sauvegarder les données enregistrées sur toutes les plates-formes.

Avec l’annonce de cette mise à jour, Moon Studios a permis aux joueurs de profiter de la version améliorée du jeu dès le premier jour. Il est possible que d’autres mises à jour soient annoncées prochainement en fonction de la réponse que les développeurs obtiennent des joueurs. Restez connectés pour plus de nouvelles!

