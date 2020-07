DIRT 5 : Option de mise à niveau gratuite vers la PS5 confirmée

Il semble que Codemasters puisse être ajouté à la liste des entreprises qui offriront des mises à niveau gratuites de PlayStation 4 à PlayStation 5 pour ses jeux. Apparemment, une telle mise à niveau s’appliquera à DiRT 5, qui sera lancé sur les plates-formes et PC actuels en octobre.

Selon PlayStation Universe, un DiRT 5 la bande-annonce a récemment été mise en ligne prématurément. Codemasters a depuis supprimé la bande-annonce, mais la description de la vidéo aurait révélé des détails sur les plans de mise à niveau de l’éditeur PS4 / PS5 pour son tout nouveau coureur. PlayStation Universe revendique la description comme suit,

Consultez notre bande-annonce officielle pour DIRT 5, lancement le 9 octobre sur PlayStation 4, suivi prochainement par le lancement sur PlayStation 5. DIRT 5 prend en charge une option de mise à niveau GRATUITE pour les joueurs PlayStation – alors prenez DIRT 5 sur PS4 et obtenez gratuitement la version optimisée de nouvelle génération sur PS5.

Codemasters déploie des efforts supplémentaires pour assurer les versions de prochaine génération de DiRT 5 sont dignes de l’expérience. Dans une récente interview accordée au magazine officiel PlayStation UK, le directeur du développement de l’équipe, Rob Kar, a confirmé DiRT 5 prendra en charge 120 FPS sur la PlayStation 5, semblable à son homologue Xbox Series X. Cette même interview a vu le développeur féliciter Sony pour son travail dans la conception du contrôleur DualSense. Le DualSense « convient parfaitement à la course », a déclaré Kar à la publication.

Codemasters annoncé DiRT 5 il y a quelques mois, la présentant comme une nouvelle étape audacieuse pour la franchise. Les fans voudront surtout garder un œil sur les nouvelles entourant le tout nouveau mode carrière, qui met en vedette Troy Baker et Nolan North comme deux personnages clés.

DiRT 5 arrivera sur PlayStation 4, PC et Xbox One cet automne le 9 octobre. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X du titre de course n’ont actuellement pas de date de sortie, donc on ne sait pas s’il sera lancé aux côtés des consoles de nouvelle génération cette saison des fêtes ou s’il sera déployé l’année prochaine.

[Source: Codemasters via PlayStation Universe]