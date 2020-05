Oprah Winfrey accorde des subventions aux villes «d’origine» pendant la pandémie – betanewsfr

Par MESFIN FEKADU

NEW YORK (AP) – Oprah Winfrey accorde des subventions aux villes où elle a élu domicile grâce à son fonds de secours de 12 millions de dollars contre les coronavirus.

Elle a annoncé mercredi que sa Oprah Winfrey Charitable Foundation fera un don à des organisations vouées à aider les communautés mal desservies de Chicago; Baltimore; Nashville, Tennessee; Milwaukee; et Kosciusko, Mississippi, où elle est née.

« La raison pour laquelle j’en parle, c’est parce que les gens auront besoin de moyens pour se mobiliser », a déclaré Winfrey dans une interview à l’Associated Press. «Je veux dire, cette chose ne va pas disparaître. Même lorsque le virus a disparu, la dévastation laissée par des personnes qui ne pouvaient pas travailler pendant des mois qui tenaient leur chèque de paie en chèque de paie, qui ont épuisé leur épargne – les gens vont avoir besoin. Donc, mon truc est, regardez dans votre propre quartier, dans votre propre arrière-cour pour voir comment vous pouvez servir et où votre service est le plus essentiel. C’est le vrai travail essentiel, je pense, pour les gens de moyens. »

Après avoir parlé avec le maire de Chicago Lori Lightfoot et d’autres dirigeants, Winfrey a décidé de donner 5 millions de dollars à Live Healthy Chicago, qui fournit un soutien immédiat aux personnes âgées et aux résidents à haut risque touchés par le coronavirus.

À Nashville, où Winfrey a vécu avec son père et a commencé sa carrière dans les médias, elle donne 2 millions de dollars à NashvilleNurtures, une collaboration avec la Mount Zion Baptist Church et la Tennessee State University, l’alma mater de Winfrey. Ils prévoient de nourrir 10 000 familles dans et autour de la ville.

À Milwaukee, où elle vivait avec sa mère, Winfrey vient en aide à ceux qui ont besoin d’un logement et de soins de santé mentale en faisant un don de 100 000 $ à SaintA et à Nia Imani Family, Inc.

À Baltimore, où Winfrey a également bâti sa carrière dans les médias, elle fait un don à la Living Classrooms Foundation et au Center for Urban Families.

Elle remettra également 115 000 $ au Boys and Girls Club of East Mississippi.

«Je ne suis pas opposée à ce que de grandes organisations dispersent de l’argent, mais j’aime toujours faire les choses sur le terrain moi-même», at-elle déclaré. «Écoutez, je veux pouvoir atteindre les personnes qui ont été incarcérées et qui sortent de prison. Je veux atteindre les mères de violence domestique. Je veux toucher les gens. Je veux nourrir les gens. Je veux aider les gens à avoir accès aux tests. »

Winfrey a déclaré qu’elle était confinée à la maison depuis le 11 mars, quatre jours après avoir terminé sa tournée de bien-être dans neuf villes qui a visité des arènes comme le Barclays Center à Brooklyn et le Forum à Inglewood, en Californie.

Elle a annoncé son fonds de secours COVID-19 le mois dernier, accordant initialement 1 million de dollars au America’s Food Fund. Elle a déclaré mercredi qu’elle accorderait également des subventions à l’organisation de défense des droits Global Citizen, à la New Mount Pilgrim Missionary Baptist Church à Chicago et au Minnie’s Food Pantry à Plano, Texas, entre autres organisations.

Avant de donner des millions à d’autres, Winfrey a dit qu’elle avait d’abord aidé les personnes les plus proches d’elle.

«La première chose que j’ai faite a été de commencer dans ma propre famille, des gens que je connaissais qui allaient être touchés et qui n’auraient pas d’emploi. Ensuite, je suis parti vers des gens avec qui j’ai travaillé et qui savaient qui seraient sans emploi. J’ai commencé littéralement ici, en sortant, puis en entrant dans la communauté. Donc, les gens à qui je n’avais pas parlé depuis des années ont fini par recevoir des chèques de ma part, « Qu’est-ce que c’est? » «

« Tous les cousins ​​et certaines tantes – essayez d’abord d’aider votre propre famille », a-t-elle ajouté. «Je ne voulais pas d’annonce sur« Je vais dans le monde en essayant d’aider d’autres personnes »puis sur votre propre famille en disant:« Hé, je ne peux pas payer ma facture. Je ne peux pas payer mon loyer. »»

La semaine dernière, Winfrey a prononcé un discours d’ouverture lors de l’événement virtuel «Graduation 2020» de Facebook et a demandé aux diplômés: «Quel sera votre service essentiel?» Elle a dit qu’elle s’était posée la même question.

«Ce que cette pandémie a fait m’a fait penser à donner différemment. Comment je donne et qui est à la réception de cela, et comment faites-vous cela de manière à soutenir les gens? J’ai finalement toujours cru que vous apprenez aux gens à pêcher… mais parfois, les gens ont juste besoin de poisson et d’un morceau de pain », a-t-elle déclaré. «Parfois, vous avez besoin de poisson, d’accord? Parfois, vous n’avez pas le temps d’apprendre à pêcher. J’ai juste besoin de poisson aujourd’hui! «