OPPO X 2021 est un téléphone métamorphosé qui atteint la taille d’une tablette

La société d’électronique chinoise OPPO a révélé un concept de smartphone, appelé X 2021, qui se développe en déployant son écran sur un tapis roulant miniature.Des sociétés de Samsung à Motorola, Microsoft et Huawei ont essayé d’obtenir un effet de changement de taille similaire à travers le – nouveauté typée des écrans pliants.Mais l’écran OLED du X 2021 se déploie simplement comme un parchemin, passant de 17 centimètres à 18,7 centimètres en faisant glisser un bouton.Le téléphone se transforme en tablette en faisant glisser un bouton sur le côté. grâce à un trio d’innovations technologiques, centrées autour du mécanisme de déploiement.L’écran OLED flexible est laminé sur une « piste de chaîne » en acier, qui ressemble à un tapis roulant ou aux pistes d’un réservoir, lui permettant d’être déployé en cas de besoin tout en le renforcement et le maintien de sa forme.Une «plaque deux en un» constitue le corps du téléphone, qui se compose essentiellement d’unités en forme de peigne qui sont entrelacées pour former une seule surface derrière l’écran. g en mode tablette, ceux-ci sont séparés pour s’adapter à l’expansion de l’écran, tout en laissant toujours un certain nombre de « dents » soutenant le centre de l’écran pour l’empêcher de s’effondrer vers l’intérieur.Une piste de chaîne en acier renforce l’écran OLED flexible. grâce à deux « groupes motopropulseurs à moteur de roulis » qui permettent à l’écran de se rétracter et de s’étendre en douceur. « Deux moteurs d’entraînement intégrés au combiné génèrent une sortie de force constante qui est utilisée pour rétracter et étendre l’écran », a déclaré un représentant OPPO à Dezeen. « Cette conception garantit que, au fur et à mesure que l’écran se déplace, les contraintes sont également réparties. Même une traction ou une poussée soudaine n’endommagera pas l’écran. « La plaque deux-en-un peut se séparer pour accueillir et supporter l’affichage en pleine croissance Grâce à une série de capteurs de haute précision, les images à l’écran peuvent s’adapter automatiquement à la L’affichage lui-même est « infiniment variable », ce qui signifie qu’il peut être réglé sur n’importe quel nombre de tailles souhaitées pour les jeux ou la lecture de livres électroniques, à condition qu’ils correspondent aux spécifications de l’appareil. conçu pour les jeux et la lecture de livres électroniques « Par rapport à la taille d’écran fixe d’un écran pliant, le réglage en déplacement de l’écran enroulable promet des possibilités infinies et peut même améliorer la productivité au bureau et les expériences de divertissement », a déclaré OPPO. Samsung lance un Galaxy pliable Z Flip smartphone « Le téléphone s’adapte automatiquement à l’affichage plein écran en fonction de la taille de la vidéo, offrant une expérience de lecture plus confortable, proche de la taille d’un livre et pouvant afficher une xt lorsque vous jouez à des jeux sans affecter l’écran de jeu. « L’appareil se réduit à la taille d’un téléphone en un seul mouvement fluide Bien que le x 2021 ait été présenté au Inno Day d’OPPO, la société a déclaré qu’il n’y avait pas Auparavant, un autre fabricant d’électronique chinois TCL a proposé un concept similaire, bien qu’il n’ait pas encore créé de produit fonctionnel.LG a déjà intégré la technologie d’écran roulant dans le téléviseur OLED R, qui peut être rétracté dans sa base lorsqu’elles ne sont pas utilisées.Toutes les images sont une gracieuseté d’OPPO.