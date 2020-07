Oppo R15 Pro obtient une mise à jour Android 10 stable avec ColorOS 7 en Inde

Après avoir fait ses débuts l’année dernière avec ColorOS 5.0 en plus d’Android 8 Oreo. Oppo R15 Pro a enfin commencé à recevoir la mise à jour stable d’Android 10 avec ColorOS 7. La mise à jour stable d’Android 10 est maintenant en cours de déploiement en Inde, en Thaïlande et en Malaisie et un quota de 10000 utilisateurs est défini pour cette mise à jour pour les régions ci-dessus.

Notamment, la dernière mise à jour d’Android 10 est en cours de déploiement avec un numéro de version de mise à jour CPH1831EX_11.F.14 pour les régions mentionnées ci-dessus.

Comme toujours, la mise à jour stable d’Android 10 pour Oppo R15 Pro se déploie par lots. Cela peut donc prendre un certain temps pour atteindre l’appareil de tout le monde. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez également vérifier manuellement la mise à jour en vous dirigeant vers Paramètres >> Mises à jour du logiciel.

Pour les changelogs, la dernière mise à jour apporte toutes les nouvelles fonctionnalités de ColorOS 7, y compris le nouveau design sans bordure, Barre latérale intelligente, mode sombre, interfaces utilisateur optimisées et bien plus encore.

Donc, loin Oppo a publié la version officielle stable du Mise à jour ColorOS 7 + Android 10 pour Oppo Reno 2, F11, F11 Pro, A9, F7, Oppo F15, Reno2 F, Reno2 Z, Reno Z, R17 / R17 Pro, Oppo Find X Lamborghini Edition, Find X Super Flash Edition, Trouvez X, Reno, Reno Ace, Reno Ace Gundam Edition et Reno 10x Zoom.