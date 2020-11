Oppo Find X3 sera lancé en 2021 avec une nouvelle technologie de couleur

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Oppo a annoncé un système de gestion des couleurs de bout en bout pour ses futurs smartphones.

Le système comprend la capture, le stockage et la reproduction d’images avec une profondeur de couleur de 10 bits avec prise en charge d’une large gamme de couleurs.

Le Find X3 d’Oppo sera le premier appareil doté de la technologie en 2021.

Récemment, la guerre de l’affichage des smartphones a été menée avec des armes offrant des taux de rafraîchissement élevés, des densités de pixels élevées et des dimensions proches des tablettes. Maintenant, Oppo vise un aspect souvent négligé: la précision des couleurs.

Oppo a annoncé un nouveau «système de gestion des couleurs complet» pour les produits phares de la société 2021, à commencer par l’Oppo Find X3. Le système de traitement d’image de bout en bout permettra à des appareils comme le Find X3 d’enregistrer des images HEIF avec prise en charge de la profondeur de couleur de 10 bits et de la large gamme de couleurs DCI-P3.

Cela devrait permettre au Find X3 de capturer des images avec une plus grande variété de couleurs et d’afficher ces couleurs telles que capturées sur son panneau. Bien qu’Android ait pris en charge la norme en 2019, cela fait d’Oppo le premier OEM Android à compléter la boucle large gamme 10 bits de la capture à l’affichage.

«Par rapport à la profondeur de 8 bits, la profondeur de couleur de 10 bits atténue les caractéristiques visuelles artificielles provoquées par les écarts de couleurs. La profondeur de couleur de 10 bits améliore encore le dégradé de couleur pour améliorer la qualité du contenu visuel lors de la création et de la post-édition », explique Oppo.

La société a apparemment de grands projets pour le Find X3 à cet égard. Oppo dit que le téléphone prend en charge le HDR à chevauchement numérique, qui peut prendre des images à différentes expositions permettant une extraction plus large des couleurs. L’entreprise prendra également plus au sérieux l’étalonnage des couleurs sur ses futurs appareils.

Il y a aussi des gains à faire pour le stockage. L’utilisation de HEIF pour stocker des images se traduira par une taille de fichier d’environ 50% d’un JPEG avec plus de détails, en ligne avec d’autres téléphones utilisant le format. Oppo pense qu’il est également possible d’améliorer le format HEIF.

Bien que ce ne soit pas la première entreprise à proposer une capture 10 bits sur ses appareils ou des écrans à large gamme de couleurs 10 bits sur ses téléphones, la décision d’Oppo devrait encourager davantage d’OEM à aller de l’avant avec cette technologie. Nous pouvons maintenant voir davantage de produits phares s’éloigner des écrans 8 bits limités au sRGB, avec du matériel prêt à capturer et à afficher des scènes plus détaillées et plus précises. C’est finalement une victoire pour les consommateurs.

On ne sait pas ce que l’Oppo Find X3 apportera d’autre en 2021, mais attendez-vous à ce que plus de détails arrivent bien avant son lancement.