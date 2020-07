Oppo Find X2 Lite: le test complet

Annoncé le 20 avril 2020, Oppo revient avec le nouveau Oppo Find X2 Lite disponible sur le marché depuis la fin du mois de mai. Commercialisé à 449 euros, l’Oppo Find X2 est l’un des mobiles 5G les plus abordables. Mais qu’en est-il de ses fonctionnalités et performances ? Ce nouveau smartphone vaut-il le coup ?

L’Oppo Find X2 Lite est équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 765, épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le smartphone 5G dispose un quadruple capteur dont le principal est de 48 mégapixels, les trois autres sont dotés respectivement de 8 mégapixels, 2 mégapixels et 2 mégapixels. L’Oppo propose une batterie de 4025 mAh avec une charge rapide soit 30W, de 1 à 50% en 20 minutes ainsi qu’un écran amoled 6.4 pouces avec une définition 2400 x 1080 pixels.

Design ergonomie de Oppo Find X2 Lite

Tout comme ses précédents, l’Oppo Find X2 Lite avec un écran aux bords incurvés offre un design premium. Il propose un dos en verre protégé par du verre Gorilla Glass 5 et donne un aspect sombre et élégant. Le smartphone est proposé avec une dalle plate qui occupe 84,3 %, de la façade et une caméra logée dans une encoche au format goutte d’eau. Disponible avec le coloris Moonlight Black, l’Oppo Find X2 Lite représente des dimensions plus réduites (160,3 x 74,3 x 8 mm) et un poids plus restreint (180 g).

Audio

Le smartphone dispose d’une connectique mini-jack 3,5 mm de qualité assez moyenne avec un port de charge USB-C, deux emplacements nanoSIM, compatible avec NFC. Et il n’a qu’un haut-parleur. La puissance audio est très correcte avec 103 mVrms et une distorsion contenue à 0,002 %. La plage dynamique est bonne avec 96 dB, tandis que les mesures de diaphonie sont dans la moyenne.

Appareil photo

Avec son quadruple capteur de 48+8+2+2 mégapixels, Oppo Find X2 Lite nous propose un rendu plus chaud et plus agréable, et moins d’accentuations et de contraste. Ce qui est très convainquant. Seul le capteur principal du téléphone (48 Mpix) et le deuxième capteur de 8 mpix valent votre attention. Cependant, la nuit, les clichés issus du X2 Lite sont presque inexploitables, impossible d’avoir de belles images.

OPPO Find X2 Neo and Lite Unboxing and Overview@GadgetsBoy 💚



OPPO Find X2 Neo

👉 7.7mm thick

👉 Qualcomm Snapdragon-backed 5G

👉 Ultra Steady Video 2.0 for silky-smooth, high-definition footage https://t.co/ZoDKupoOND — OPPO Mobile UK (@OPPOMobileUK) May 27, 2020

Autonomie

Il est impératif de saluer la générosité d’Oppo qui a fourni un chargeur rapide de 30W avec l’appareil. Le smartphone Oppo Find X2 Lite dispose d’une batterie ultra-haute capacité de 4025 mAh qui peut tenir environ 17 h. Toutefois, il ne fait pas le poids contre ses concurrents à l’instar de Xiaomi Mi 10 Lite peut de tenir 20 h 6 min, et de Realme X2 Pro qui peut atteindre 20 h 22 min.

Écran

Oppo Find X2 Lite propose un écran Amoled de 6,4 pouces. Sa définition est de 1 080 x 2 400 pixels sur un format 20:9. Il bénéficie d’une dalle plate plus classique, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est composé d’une luminosité maximale de 570 cd/m² et d’une luminosité minimale de 2,4 cd/m². La température de couleur est de 6 352 K, le delta E est de 2. Le taux de reflets est un peu élevé (49,8 %) quant au retard tactile, il est de 40 ms seulement.

Performances

Oppo Find X2 Lite est équipé d’une puce mobile Snapdragon 765G, compatible avec la 5G. Avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, c’est un appareil pour les gamers, il est assez performant sur ce point. En effet, il a obtenu un indice qui atteint 100 qui le place au même niveau que Huawei P40 ou Xperia 1 II.