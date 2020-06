Oppo F7 obtient un nouveau lot de mise à jour de la version Trail de ColorOS 7 + Android 10 en Inde

Oppo a déployé le premier lot de mise à jour de la version Trail de ColorOS 7 + Android 10 vers les variantes Oppo F7 et F7 128 Go le mois dernier. Désormais, un nouveau lot de versions d’essai ColorOS 7 + Android 10 est disponible pour les variantes Oppo F7 et F7 128 Go avec 10000 quotas d’utilisateurs en Inde, au Vietnam, en Malaisie, au Cambodge, en Thaïlande, au Pakistan, aux Philippines et en Algérie.

Alors, dépêchez-vous et postulez maintenant si vous avez manqué des quotas précédemment publiés. Veuillez noter que les candidats retenus recevront des mises à jour du système dans les 3 jours.

Étapes pour demander la mise à jour de la version d’essai de ColorOS 7 + Android 10 pour votre Oppo F7

1. Veuillez vous assurer que vous êtes à jour avec la dernière version officielle de F7 / F7 128GB.

Version détectable:

CPH1819EX_11.C.13_1130_202004190034

CPH1819EX_11.C.12_1120_202002071659

Version d’essai:

CPH1819EX_11.F.07_2070_202005110443

Allez dans « Paramètres – Mises à jour logicielles »

Appuyez sur l’icône des paramètres dans le coin supérieur droit

Appuyez sur «Version d’essai», remplissez les informations, cochez la case à connaître et appuyez sur «Appliquer maintenant»

Vérifiez la «mise à jour logicielle» dans les 3 jours> appuyez sur Télécharger maintenant.

Donc, loin Oppo a relâché la version stable officielle du Mise à jour ColorOS 7 + Android 10 pour Oppo Reno 2, F11, F11 Pro, A9, Reno2 F, Reno2 Z, Reno Z, R17 / R17 Pro, Find X Lamborghini Edition, Find X Super Flash Edition, Find X, Reno, Reno Ace, Reno Ace Gundam Edition et Reno 10x Zoom.