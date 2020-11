Oppo dit qu’il n’y a pas de plan «  à court terme  » pour le téléphone commercial enroulable

Il n’y a pas de projet à court terme pour sortir le téléphone enroulable Oppo X 2021.

Oppo ajoute que la commercialisation nécessite des recherches et une justification commerciale.

La marque a également noté que l’écran X 2021 est en plastique.

Oppo a fait la une des journaux technologiques la semaine dernière en révélant le concept de téléphone enroulable X 2021 lors de son événement Inno Day 2020. La conception offre un écran de smartphone de 6,7 pouces qui s’étend sur le côté pour offrir un écran de 7,4 pouces.

Cela constitue une alternative intéressante aux téléphones pliables, mais Oppo a maintenant dit Autorité Android il n’est pas prévu de proposer une version commerciale dans un proche avenir.

«Bien qu’il n’y ait pas de plan pour sa commercialisation à court terme, il servira de guide pour la transformation et l’évolution des futurs facteurs de forme des produits», nous a dit la société en réponse à une requête envoyée par e-mail.

Lis: ColorOS 11 basé sur Android 11 est ici – Tout ce que vous devez savoir

«La commercialisation nécessite une étude de marché et une justification commerciale, et peut prendre un certain temps», a ajouté Oppo. En d’autres termes, il semble qu’il n’y ait aucune garantie que l’entreprise publiera un téléphone enroulable en général. Mais à tout le moins, Oppo pourrait utiliser le développement du concept de téléphone comme référence pour explorer d’autres conceptions de téléphone.

Oppo a également confirmé à Autorité Android qu’il utilise actuellement une «surface en plastique sur l’écran» mais qu’il utilise une «couverture rigide» apparemment pour améliorer la ténacité. Cela suggère que les écrans de téléphone enroulables auront la même durabilité que les écrans pliables.

Cependant, ceux qui souhaitent mettre la main sur un téléphone commercial enroulable pourraient vouloir attendre le lancement de l’appareil Project B de LG. On pense que la version de LG du téléphone enroulable sera lancée en mars 2021.