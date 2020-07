Oppo ColorOS 7 : le système offre l’une des meilleures interfaces Android

Depuis quelques années, la marque Oppo s’est fait une place importante sur le marché mondial des smartphones haut de gamme. Et cela encore plus, après la sortie des derniers modèles qui ont fait un carton auprès des utilisateurs Android.

C’est justement le cas du dernier modèle ultra premium Find X2 Pro, Find X2 Neo, et Find X2 Lite qui font actuellement partie des meilleures ventes de la marque en France.

Mais pourquoi un tel succès ? En fait, c’est à cause de la nouvelle interface qui a été totalement revue par la marque avec le déploiement de la septième version de ColorOS. Et c’est ce dont on va parler dans cet article.

ColorOS 7, une interface esthétiquement bien travaillée

Cette nouvelle version du ColorOS comporte un grand nombre de fonctionnalités et de nouveautés, mais son vrai point fort est la beauté de son interface.

En effet, la marque chinoise a travaillé sur chaque détail de sa nouvelle interface, en commençant par les icônes assez minimalistes, mais qui s’allient très bien avec le reste.

Oppo propose également à ses utilisateurs afin de rendre encore plus attrayant leurs smartphones, des fonds d’écran très réussi et pour tous les goûts qui ont été composés par différents artistes qui travaillent avec la marque. Finis donc les nombreuses heures à errer sur internet pour trouver un fond d’écran à votre téléphone.

Et enfin, ColorOS 7 est également doté d’un élément très important qui rencontre un grand succès actuellement, et c’est le mode sombre. Ce qui vous permettra d’avoir une interface noire très classe, mais également pour ne pas trop fatiguer les yeux et pour économiser votre batterie.

Quelques gestes permettront d’accéder à certaines fonctionnalités

Une des particularités exceptionnelles du ColorOS 7 est la possibilité de naviguer sur votre smartphone avec des gestes très simples.

Vous pourrez ainsi lancer des applications ou d’autres fonctionnalités à partir de votre écran éteint, par exemple, dessiner la lettre « O » ouvre automatiquement l’appareil photo.

Si vous avez un appel et que le téléphone sonne, vous n’aurez qu’à le mettre à votre oreille pour décrocher automatiquement ou juste en soulevant votre smartphone verrouillé, vous pourrez allumer l’écran pour consulter les notifications.

Et pour encore plus vous faciliter la tâche, ColorOS 7 dispose désormais d’une barre latérale de raccourcis pour accéder facilement à certaines fonctionnalités sans passer par le menu. Des gestes donc très simples, mais qui faciliteront beaucoup l’utilisation des téléphones.

Une appli photo améliorée

Avoir les meilleurs capteurs photo sur un smartphone est important pour avoir des images détaillées, mais la partie logicielle est tout aussi importante pour ce qui est des fonctionnalités.

Et Oppo l’a bien compris, puisque grâce à ColorOS 7, vous aurez accès à des fonctionnalités très pratiques en plus d’une excellente qualité d’image.

Par exemple, vous pourrez ajouter un mode portrait à vos vidéos, avec la possibilité d’ajuster l’intensité du flou d’arrière-plan. Ajouter à cela, une large panoplie d’outils pour retoucher vos selfies. Vous pourrez également retoucher et monter des vidéos en y ajoutant des effets, des filtres, des textes ou de la musique grâce à SoLoop, une application dédiée à la vidéo sur ColorOS 7.