Oppo annonce l’événement Inno Day 2020: à quoi faut-il s’attendre cette fois?

Oppo a annoncé qu’il organiserait son événement Inno Day 2020 la semaine prochaine.

La société a présenté une technologie de caméra selfie intégrée et des lunettes AR lors de son événement de 2019.

Oppo a organisé son premier Inno Day en décembre de l’année dernière et a profité de l’événement pour présenter certaines technologies de pointe sur lesquelles il travaille. Nous avons vu et joué avec des technologies telles que les caméras selfie intégrées et les casques AR lors de l’événement 2019.

Maintenant, la société a annoncé qu’elle organiserait son événement Inno Day 2020 le 17 novembre à Shenzhen, en Chine (à 16 heures, heure locale). Consultez l’image de l’événement ci-dessous.

Alors, qu’est-ce que Oppo pourrait avoir dans sa manche la semaine prochaine, alors? Eh bien, la station de chat numérique des pronostiqueurs fréquents Remarques qu’il présentera trois produits conceptuels à l’Inno Day 2020. En outre, le responsable affirme qu’Oppo travaille actuellement sur des pliables pliables, une nouvelle génération de caméras selfie intégrées, une technologie de charge sans fil 125W filaire / 65W et divers technologies de zoom optique. On suppose donc qu’au moins une ou deux de ces technologies apparaîtront la semaine prochaine.

Oppo a en fait annoncé un système d’objectif périscope à zoom hybride plus tôt cette année, offrant un zoom variable entre 3,3x et 5,4x et un zoom hybride jusqu’à 11x. Il va donc de soi que nous pourrions voir cette technologie en action lors de l’événement.

Espérons que certaines de ces technologies présentées la semaine prochaine seront intégrées aux smartphones disponibles dans le commerce en 2021. Quelle technologie aimeriez-vous voir d’Oppo l’année prochaine? Répondez à notre sondage ci-dessous!