OPM dévoilera les jeux PS5 dans son numéro de juillet, en vente le 2 juin

Le magazine PlayStation officiel vient peut-être de nous donner un meilleur calendrier pour savoir quand Sony peut dévoiler la PlayStation 5 dans son intégralité. Dans son numéro de juin (maintenant disponible sous forme numérique, en vente physiquement au début du mois prochain), il a confirmé que le numéro de juillet « révélera les derniers jeux à venir sur PlayStation 5 et comment ils joueront ». Le numéro OPM de juillet 2020 sera mis en vente physiquement le 2 juin, mais sera disponible numériquement peu de temps avant, confirmant plus ou moins la spéculation selon laquelle Sony se prépare pour une révélation de la PlayStation 5 dans le courant du mois de mai. Après tout, Sony voudra dévoiler les détails de la console de nouvelle génération avant la discussion sur les jeux PS5.

OPM juin – Tidux (@Tidux) 27 avril 2020

« Ça arrive. La prochaine génération commence le prochain numéro alors que nous dévoilons les derniers jeux à venir sur PlayStation 5, et comment ils joueront », déclare le teaser complet du prochain numéro de PlayStation Magazine officiel.

Cela correspond à Phil Spencer de Microsoft qui a déclaré que les jeux de prochaine génération commenceraient à être révélés bientôt, et ouvre la voie à une grande poussée marketing au second semestre 2020, conduisant à la sortie des deux consoles de nouvelle génération en vacances 2020. Nous avons déjà vu les tiers rencontrent des difficultés pour commercialiser leurs propres jeux étant donné le calme de Sony, avec Cyberpunk 2077 le développeur CD Projekt RED a déclaré qu’il n’était pas en mesure de «sauter le pistolet» avant la révélation et les annonces de Sony. Sachant maintenant que nous aurons un tas de jeux PS5 révélés d’ici la fin mai, mais cela confirme que Sony devra avoir une sorte de révélation avant cette date.

Ce qui est inconnu en ce moment, c’est si OPM aura les exclusivités sur ces révélations de jeu PS5 ou si elles passeront également par d’autres canaux. Curieusement, OPM fait partie du réseau Future, une organisation médiatique qui possède également GamesRadar. GamesRadar organise le «Future Game Show» en juin, ce qui pourrait laisser entendre que l’événement numérique présentera un tas de titres de nouvelle génération. Si Sony prévoit de dévoiler une PS5 plus large (et plus commercialisable) au cours du mois de mai, il commencera probablement à mettre en avant l’événement tôt pour s’assurer qu’il se retrouve dans les calendriers des utilisateurs. Bien qu’il y ait toutes les chances qu’ils le déposent au hasard comme le révèle DualSense. À l’ère des pandémies jouant avec les plans de marketing, tout est possible.