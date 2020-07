Opinion: Ubisoft Forward était un désastre sourd et rempli de fuites

Je suis prêt à donner une pause aux éditeurs de jeux en 2020 étant donné l’état de notre monde brisé et terrible. Il semble cliché de dire que nous vivons à une époque sans précédent, mais cela ne rend pas notre existence imprégnée de tempête politique infestée de pandémie moins véridique. Les choses sont étranges et difficiles tout autour, ce qui a conduit les entreprises à essayer de revenir à la normale autant que possible. Après tout, la seule chose qui pourrait aider les gens à traverser ces moments difficiles est de reprendre les affaires comme d’habitude. Si une seule personne peut tirer du confort de ce sentiment de normalité, alors peut-être qu’elle fait quelque chose de bien. C’est pourquoi mon chapeau est à Ubisoft pour avoir recommencé à travailler comme un sourd et un manque de coordination comique, mettant en vedette tout ce qui ne va pas avec l’industrie des jeux en un seul événement de deux heures. Ubisoft Forward a été un désastre, qui a commencé des semaines avant le début du flux.

pic.twitter.com/VvDwBbrA3o – Ubisoft (@Ubisoft) 12 juillet 2020

Nous ne pouvons pas parler d’Ubisoft Forward sans préparer le terrain via la récente avalanche d’allégations allant de l’imposition sexuelle à l’ancien directeur de la création d’Ubisoft, Serge Hascoet, accusé d’avoir participé à la drogue des employés et de rire lorsque le vice-président Tommy François (suspendu, pour l’instant ) embrasser de force un collègue. Le nombre de démissions à venir a semblé comme ça un peu depuis le début de Monty Python et le Saint Graal où le générique de début fait défiler «Les responsables du limogeage des personnes qui viennent d’être licenciées ont été licenciés».

Bien sûr, Ubisoft a décidé des heures avant sa diffusion dimanche que ce n’était pas le moment d’aborder ces choses devant son public principal, malgré les semaines précédant l’événement. Cette décision donnait l’impression de ne pas vouloir faire dérailler le train publicitaire au travail et de préparer le terrain pour un événement de streaming qui était un échec après l’autre, avec une incapacité à contrôler le ton étant le principal délinquant. Il ignore le fait que la culture de l’entreprise et le ton et la politique de ses jeux (même lorsque Ubisoft dit qu’ils sont apolitiques) sont intimement liés en symbiose. Et bien sûr, cela n’a empiré qu’une fois que le spectacle a commencé.

«D’abord, ils sont venus…»

Ce boulot de marketing a sapé le travail non seulement des personnes travaillant sur Watch Dogs Legion, mais sur tous les matchs qui ont suivi. Il était impossible de regarder Ubisoft Forward sans le mauvais goût du marketing collant et insensible. – Mike Futter (@Futterish) 13 juillet 2020

Par où commencer avec cet événement? Est-ce l’utilisation de l’œuvre de poésie peut-être la plus célèbre pour sortir des horreurs de l’holocauste pour vendre la «rad-ness» d’un autre paysage d’enfer politique d’un jeu recouvert de néon? Était-ce la promotion d’un jeu qui parle constamment de «rejoindre la résistance» des joueurs et de protester contre les injustes pendant que l’entreprise brûle du haut? Ou le fait que la série soit passée de sombre à sombre citant un poème de l’Holocauste modernisé pour être sur les pirates informatiques et enchaîné dans une séquence farfelue de gameplay où une grand-mère et un travailleur de la construction à clé jettent des coups de poing comme Roman Reigns? Venez jouer à ce jeu loufoque totalement apolitique qui parle de révolution contre le gouvernement tyrannique!

Et pour entrer dans le côté des jeux afin que ce ne soit pas seulement une question de politique d’entreprise: Assassin’s Creed? Rappelez-vous que ces jeux étaient des jeux d’action réfléchis et méthodiques et pas seulement un autre gâchis de monde ouvert inutilement grand qui évite la furtivité de la marque et planifie «LOL, I DUNNO… LES BOUCLIERS À DOUBLE BOUCLIER CAUSENT C’EST COOL!»

Et c’est cool, mais ce n’est pas Assassin’s Creed. C’est juste une pâte pâteuse de tropes de jeux qu’Ubisoft a pressés à travers le hachoir à viande.

« Mais vous ne l’avez pas joué, vous ne pouvez donc rien dire! » Absolument vrai. Je ne l’ai pas joué. Mais j’ai regardé une vidéo d’une demi-heure qui a coulé la semaine dernière montrant le linge sale du jeu pour tout le monde, ce qui était encore une autre caractéristique de ce mauvais et terrible événement. Si le château d’Ubisoft est en feu au sommet, le sous-sol doit être inondé car chaque surprise possible que cet événement avait eue a été divulguée si longtemps à l’avance qu’elle frise la comique. Et n’oublions pas la plus grosse fuite et ce qui était censé être la grande révélation de cet événement: l’inclusion de Gustavo Fring lui-même comme Tropico-un dictateur d’un non-Cuba comme le méchant en tête d’affiche qui est la marque de fabrique de tous En être loin Jeux.

C’est tellement fantastique qu’Ubisoft joue enfin des rôles avec des acteurs qui comprennent leur propre héritage et apporte de l’authenticité à une histoire aussi captivante et importante que les guerres révolutionnaires que l’on trouve dans des régions telles que l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, donnant un certain besoin – attendez, désolé. On nous dit tout à l’heure que l’acteur Giancarlo Esposito, mieux connu pour jouer un seigneur de la drogue mexicain d’origine chilienne de Breaking Bad est en fait… euh… du Danemark. Et n’est même pas éloigné d’aucune région d’Amérique centrale, car son père était italien et sa mère était une chanteuse d’opéra noire de l’Alabama.

Pouvons-nous parler du fait que Giancarlo Esposito n’est pas Latinx. Grand acteur que j’aime regarder, mais pourquoi joue-t-il des rôles de Latinx? C’est l’effacement. Ce n’est pas un bon casting. Les jeux doivent faire mieux. https://t.co/tCO8jKsgDw – Chella Ramanan (@ChellaRamanan) 13 juillet 2020

Excellent casting, Ubisoft. Encore une autre plume dans le capuchon. Et avant que quelqu’un ne commence à chanter la chanson de «Eh bien, il est surtout connu pour un rôle qui est presque identique à celui de celui dans lequel il joue maintenant Far Cry 6, alors…. » Je vais vous arrêter là et dire que je m’en fiche. C’est ce type d’effacement de race que nous acceptons simplement parce qu’une chose ou un acteur est populaire, et que la popularité ne fait pas l’affaire. J’aime Breaking Bad et Esposito est un acteur incroyable, mais il est seulement Far Cry 6 parce que son visage est et sera toujours un symbole immédiatement reconnaissable de méchanceté calculée et rusée grâce à son tour de Fring.

En pleine révolution

Bien sûr, Far Cry 6 a plus de problèmes que de jeter un mec du Danemark comme dictateur du sud de l’équateur. La franchise a toujours chevauché la ligne – moins Far Cry 5 et Primitif– d’utiliser la toile de fond de la révolution et le sort des gens qui luttent pour la liberté comme un élément de décor, et le sixième jeu ne semble pas différent.

Nous avons déjà été ici. J’ai vu ce film; J’ai entendu cette chanson. La marque Ubisoft open-world qui est magnifique, mais creuse. Les signes extérieurs d’une autre culture étant utilisés comme espace réservé pour l’authenticité, cette fois sous la forme d’un chiot handicapé nommé Chorizo ​​que les joueurs peuvent débloquer une peau spéciale sur le thème révolutionnaire si vous pré-commandez maintenant. Un grand lance-flammes stupide est révélé comme l’incitation à l’édition collector tandis que des captures d’écran limitées dans le jeu sont cachées dans les dossiers de presse. À la manière d’Ubisoft, il n’y a déjà pas moins de six versions du jeu disponibles en pré-commande avant même qu’une seule seconde du gameplay ne soit révélée.

Tout cela est un vieux chapeau pour Ubisoft, car la société ne montre aucun intérêt à faire autre chose que ce qu’elle a toujours fait. J’ai commencé cela en disant que nous vivons dans des moments difficiles et en plaisantant, j’ai souligné que les tentatives d’Ubisoft de s’en tenir au script consistaient à essayer de décrire une forme de normalité. Cependant, je pense que c’est exactement le contraire qui devrait être demandé en ce moment. Les temps de contrainte extrême et de changement radical du statu quo sont exactement les moments où une réflexion intérieure doit être faite et un changement doit être tenté. Peut-être que ce type de changement est hors du domaine des possibilités pour une entreprise comme Ubisoft qui est si grande et si influente à ce stade. Ubisoft veut faire une déclaration sur le paysage politique moderne sans nuire au résultat net, faisant de toutes les tentatives une tentative creuse.

Mais c’est exactement ce qu’est Ubisoft: creux. Et Ubisoft Forward en était un indicateur aussi clair que jamais. Curieusement, inviter cette même controverse pourrait être le point. Comme le souligne Kat Bailey du joueur américain, le fait que nous en parlions même en profondeur donne une sorte de pouvoir et d’attention à Ubisoft sur laquelle la société et ses jeux prospèrent. C’est une stratégie marketing qui a toujours fonctionné en leur faveur, et les joueurs continuent de manger ces jeux creux controversés sans rien dire contre des décors politiquement chargés. Mais bon, au moins nous avons été épargnés trop longtemps Just Dance 2021 routine de danse.