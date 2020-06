Opinion: Pourquoi les jeux « Soulslike » sont dans une impasse …

Si un jeu est particulièrement difficile en 2020, beaucoup le compareront presque par réflexe à « Dark Souls ». Les titres difficiles ne sont pas vraiment une nouveauté: si nous regardons le passé des jeux vidéo, il y a de nombreuses aventures telles que « Driver » ou « Ghosts’n Goblins » qui ont délibérément poussé les joueurs dans une bouffée de chaleur.

L’influence de «Dark Souls» sur le marché de masse ne peut être niée. Ce n’est pas pour rien que «Sekiro», «Nioh» et Co. ont désormais le nom de genre approprié: «Soulslike». Il n’est donc pas surprenant que des clones de plus en plus originaux de «Dark Souls» envahissent le marché avec une belle régularité.

Le plus gros problème avec cela: la formule s’use de plus en plus à chaque match et ce qui provoquait autrefois des sensations fortes est maintenant une routine quotidienne ennuyeuse.

La chose sur le niveau de difficulté

Peu importe que ce soit « Demon’s Souls », plus tard « Dark Souls » ou même « Bloodborne » et « The Surge 2 » – ils tirent tous leur appel de l’échec. Les courbes d’apprentissage de ces jeux sont extrêmement raides et récemment « Nioh 2 » gratté dur à la limite de ce qui peut être supporté. Le niveau élevé de difficulté fait partie des jeux « Soulslike »: mourir, essayer à nouveau, mourir, apprendre de lui, essayer à nouveau, mourir … cette spirale pourrait durer éternellement.

Le forgeron Enenra dans « Nioh 2 » m’a personnellement attaqué en dernier lors du match d’honneur. En fait, je voulais me coucher il y a longtemps, mais je devais encore mettre le diable du feu à plat (subtilement sous-manqué). Le résultat: Cela a ressemblé à une éternité jusqu’à ce que je batte finalement le gars et que le lendemain se caractérise par des bâillements et des ombres épaisses sous les yeux.

Et je comprends cette fascination pour le défi: à une époque où les grandes productions surfent de plus en plus sur le soi-disant «flow» – la fine ligne entre motivation et challenge – ce courage de «déranger» est rafraîchissant. Je peux absolument comprendre cette attirance d’être différent et c’est pourquoi j’aime les jeux « Soulslike » encore plus de dix ans après « Demon’s Souls ».

Je réapparais, donc je suis

Cependant, ce qui me dérange de plus en plus, ce sont les éléments de gameplay constamment récurrents, presque identiques. Un système de combat sophistiqué est bien sûr standard ici. Sans une certaine traçabilité des attaques, des manœuvres d’évitement et des manœuvres spéciales, les jeux « Soulslike » ne fonctionnent pas.

Ce que je ne vois plus, cependant, ce sont des adversaires réapparaissant si je cache ou vais sur des feux de camp ou d’autres points. Ce mécanisme de gameplay a du sens: d’une part, je peux améliorer mon personnage en meulant, d’autre part, il m’oblige à rester attentif.

Cependant, cette dualité provoque souvent une énorme frustration. Ai-je vraiment toujours envie de me frayer un chemin à travers les mêmes monstres et adversaires – juste pour quelques points d’expérience? Est-ce que je veux vraiment être concentré à 100% chaque seconde? Chaque moment d’arrogance et chaque moment de distraction provoque irrémédiablement la mort de l’écran. Cette idée s’inscrit dans le concept, mais il y avait aussi des moments où les adversaires respiratoires passaient par une conception de jeu absolue à ne pas faire. Et parfois, je pense que ce concept y appartient aussi.

Cryptic est toujours possible!

Les jeux « Soulslike » vous plongent toujours dans un monde des plus inhospitaliers. Ceci est toujours caractérisé par la violence et la mort, mais principalement par toutes sortes de mystères. Lorsque vous démarrez « Dark Souls » ou « Bloodborne » pour la première fois, vous ne savez pas grand-chose de plus que ces jeux vous détestent juste et veulent vous conduire dans « Game Over » aussi rapidement que possible.

Les «soul soul» tirent souvent leur attrait de la fascination pour l’inconnu. Cela fournit à son tour quelques moments révélateurs lors de l’exploration, mais en même temps, cet aspect garantit souvent de nombreux points d’interrogation dans la tête. Que fait l’utilisation de « limon aromatique » ou d’une « épice sceptique » dans « Dark Souls 2 »? D’une manière ou d’une autre, vous avez l’impression que les auteurs regroupent des mots clés et attribuent ensuite des propriétés, des avantages et des inconvénients aux éléments.

En ce qui concerne l’histoire de fond, les jeux au moins « Soulslike » suivent un concept clair. Parfois, il y a des histoires de vengeance, parfois des fables étranges sur la lutte entre le bien et le mal – mais surtout l’histoire est clairement dans l’ombre des luttes, de sorte que la plupart des consommateurs la regardent avec confiance.

L’influence sur le courant dominant

Comme mentionné au début, « Dark Souls » est devenu l’une des marques les plus influentes de l’industrie du jeu vidéo. Au plus tard, lorsque « Star Wars: Jedi Fallen Order » a également adopté des dispositifs stylistiques de la série d’action de Hidetaka Miyazaki, ce fut un chevalier pour la difficile série Dark Fantasy.

Les jeux « Soulslike » sont depuis longtemps arrivés sur la grande scène et les développeurs ont du mal à différencier leurs produits du grand modèle: « Star Wars: Jedi Fallen Order » l’emporte sur la licence puissante et les combats au sabre laser croustillants. Dans « The Surge 2 », les combats gagnent en profondeur grâce aux membres coupés et aux propriétés associées. Et « Nioh 2 » jette des attitudes et des transformations démoniaques dans le ring.

Sur le sujet

Tous ces jeux sont de bon à très bon niveau. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun véritable échec total – à part peut-être «Lords of the Fallen». Mais, nous manquons toujours le prochain saut quantique. Les jeux « Soulslike » se sont récemment sentis très similaires et il semble presque que seuls les paramètres et les petites choses varient.

C’est exactement là que les développeurs devraient commencer et développer ce genre encore jeune. Pour qu’il n’obtienne plus le cachet ennuyeux des «jeux difficiles» et développe une identité propre encore plus concise.

Et maintenant, notre question pour vous: que pensez-vous des jeux Soulslike? Avez-vous joué à « Nioh 2 » et qu’en dites-vous que « Star Wars: Jedi Fallen Order » s’appuie également sur des idées de jeux de la série « Dark Souls »?

