Opinion: Des changements comme Cyberpunk 2077 sont ennuyeux mais bons

Comme on le sait depuis quelques jours, les fans de « Cyberpunk 2077 » doivent patienter un peu plus longtemps, car le titre a de nouveau été reporté. Comme on le sait, ce n’est pas le premier report du succès potentiel du RPG et « Cyberpunk 2077 » n’est en aucun cas un cas isolé cette année, après tout, il a été similaire à de nombreux titres majeurs ces derniers mois, tels que « The Last of Us Part 2 » ou « Final Fantasy ». VII Remake ». Bien qu’il soit agaçant, bien sûr, d’attendre des jeux plus longtemps que prévu, ce n’est finalement pas une mauvaise chose.

Les développements de jeux vidéo se déroulent rarement exactement comme prévu

Il convient tout d’abord de noter que beaucoup doit être mis en route avant le développement réel, car les titres AAA tels que «Cyberpunk 2077» en particulier sont de grandes entreprises qui doivent initialement être soigneusement planifiées. Une équipe veut être mise en place avec autant de soin qu’un planning précis, ce dernier étant quasiment impossible car des obstacles peuvent survenir n’importe quand, n’importe où. De plus, il est important de s’assurer que le budget disponible n’est pas dépassé.

Une fois qu’un jeu entre dans la phase de développement à chaud, tout se déroule généralement bien jusqu’à ce que quelque chose perturbe la planification initiale détaillée – et cela se produit très souvent même avec des équipes expérimentées. Les raisons pour lesquelles les machines par ailleurs bien établies s’arrêtent peuvent être variées: la programmation d’un niveau pourrait prendre plus de temps que prévu, ou, comme dans le cas de « Cyberpunk 2077 », le réglage fin est extrêmement complexe.



Le remake de « Final Fantasy 7 » a été long à venir.

Le mot magique dans ce contexte est souvent «perfection» dans certaines productions AAA. CD Projekt RED, Naughty Dog ou Rockstar Games sont connus pour ne sortir leurs jeux que lorsqu’ils sont parfaits aux yeux de l’équipe respective. Cela n’est pas surprenant, car les entreprises avec leurs grands titres en particulier veulent toujours laisser une première impression particulièrement bonne, car si cela devait se produire différemment, cela pourrait nuire à la marque respective dans le pire des cas.

Quarts de travail et heures supplémentaires vont de pair

De plus, il peut aussi arriver que l’éditeur s’approche du studio pour lui demander de l’implémenter pour le jeu. Étant donné que le projet dépend des donateurs et que les développeurs ne veulent normalement pas les décevoir, cela peut entraver davantage la planification initiale. Blocage – une partie de l’équipe ne peut pas continuer à travailler car une autre partie n’est pas encore terminée – et finalement les heures supplémentaires sont souvent le résultat des événements susmentionnés.

L’augmentation des temps de crise peut difficilement être évitée pour donner une touche finale à un jeu dans la phase finale de développement, dans laquelle « Cyberpunk 2077 » est actuellement en cours. Une circonstance qui a suscité à maintes reprises des critiques massives au cours des derniers mois et des dernières années, car les heures supplémentaires ne devraient jamais prendre une trop grande ampleur, même si elles peuvent difficilement être évitées dans le contexte d’une grande production avec un délai de plus en plus proche.



« The Last of Us Part 2 » est maintenant sur le marché.

Il est de la responsabilité des personnes responsables, des chefs d’équipe et également de l’éditeur de s’assurer qu’ils ne deviennent pas trop mauvais. Le stress qui survient sur les derniers mètres d’une telle entreprise, en particulier dans les productions AAA, peut faire en sorte que les employés souffrent non seulement mentalement mais finalement physiquement de la pression sur eux. Les exigences perfectionnistes de votre propre travail peuvent s’avérer être un fardeau.

Les changements sont une opportunité

Mais au final, personne ne souhaite reporter un jeu: ni nous, ni les joueurs, ni les développeurs, ni les éditeurs. D’un point de vue économique, un changement est toujours un risque financier, d’où de nouveaux coûts, car le studio doit être financé plus longtemps que prévu.

De plus, la période de sortie définie de manière optimale ne peut plus être perçue et la nouvelle peut entraîner des pertes économiques dues à une nouvelle concurrence. Cependant, les reports, aussi ennuyeux qu’ils soient au début, sont toujours l’occasion de faire un produit déjà bon encore mieux.

Sur le sujet

Si CD Projekt RED a déjà sorti « Cyberpunk 2077 » en septembre, ce ne serait probablement pas un mauvais jeu – mais en raison du report à novembre, il y a maintenant la possibilité d’un jeu potentiellement encore meilleur et c’est quelque chose que nous ne devrions jamais perdre de vue. Après tout, nous voulons tous la meilleure version possible d’un jeu – ou comme l’a dit la légende du jeu vidéo Shigeru Miyamoto: « Un jeu reporté est bon à la fin, mais un jeu précipité est toujours mauvais. »

Quelle est votre opinion sur les changements de jeux vidéo?

