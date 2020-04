Open Studios ouvrira en effet – en ligne – betanewsfr

Les Open Studios mensuels des studios Western Avenue attirent de grandes foules d’amateurs d’art le premier samedi de chaque mois. Les artistes de la communauté florissante ne laisseront pas la pandémie les empêcher de partager leur art avec le public. Mais au lieu d’ouvrir leurs studios pour l’événement de mai, ils le déplacent en ligne pour une semaine de bonbons pour les yeux.

Du 27 avril au 1er mai, les amateurs d’art sont invités à se connecter quotidiennement pour voir une variété d’art différente chaque jour.

Le programme initial débute le lundi 27 avril avec peinture et illustration. Elle se poursuit avec la photographie / vidéo et la fibre / textile le mardi 28 avril; techniques mixtes / non catégorisées et sculpture le mercredi 29 avril; bijoux et verre le jeudi 30 avril; et le travail de l’argile et du bois le vendredi 1er mai.

Henry Marte, qui a pris les rênes du programme de marketing de WA en octobre, est ravi de lancer ses premiers studios virtuels ouverts.

« Nous avons organisé les artistes en groupes selon leur médium. Chaque jour, nous nous concentrerons donc sur deux à quatre types d’art différents et établirons des liens vers les profils d’artistes, le site Web, les flux Facebook et Instagram », a-t-il déclaré.

Le public peut visiter le Facebook Facebook de Western Avenue www.facebook.com/events/1429827613885577/) et les flux Instagram (@westernavearts) pour voir une vue tournante du travail partagé par les artistes. Les samedis comporteront une rotation du meilleur de la semaine.

La Loading Dock Gallery, qui est située sur le campus de Western Avenue, a également déplacé son exposition actuelle, «Écrivez-moi une lettre», dans le domaine virtuel. Assistez à ce spectacle sur http://www.theloadingdockgallery.com et explorez une vitrine créative des lettres de A à Z.

Western Avenue Open Studios est hébergé toute l’année le premier samedi du mois. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Web www.westernavenuestudios.com, y compris un calendrier complet des événements, des profils d’artistes et des liens vers des flux de médias sociaux et des articles de blog.

Mois de la Terre virtuelle

Le 25 avril aurait marqué plusieurs jalons pour le programme Umbrella Arts & Environment à Concord. Prévu pour commémorer le 30e anniversaire de la célébration du Jour de la Terre Musketaquid de Concord et le 50e anniversaire de la Journée internationale de la Terre, le défilé et le festival de cette année auraient été les plus ambitieux à ce jour. Des partenariats ont été créés pour un mois d’activités – de l’art et des films aux excursions et visites – tous explorant le thème «L’eau douce et notre bassin versant». La pandémie de COVID-19 a changé cela, forçant le Jour de la Terre à passer au royaume virtuel. Musketaquid Earth Day 2020 Re-Imagined propose un apprentissage virtuel et des activités créatives déployées du 1er avril au 20 mai pour explorer le thème de l’eau. Tout peut être réalisé soi-même à la maison, en ligne ou en plein air tout en conservant une distance sociale. Ils comprennent le Mois de la Terre 30/50 – 30 activités sur le thème de l’eau diffusées sur 50 jours. L’exposition annuelle du Mois de la Terre a été déplacée sur la plateforme en ligne Art Cloud, où le travail peut être exploré et acheté pour être ramassé une fois les restrictions levées. «Le voyage des Wellies jaunes» de Liz Helfer, une installation multimédia imprimée, audio et vidéo explorant le bassin versant de Sudbury-Assabet-Concord, est maintenant en ligne également. Visitez www.TheUmbrellaArts.org/Earth-Day pour des informations et des mises à jour.

COOL tend la main

Le jeudi 30 avril est la date limite pour les artistes et les organismes artistiques / culturels pour répondre aux sondages de l’Organisation culturelle de Lowell – COOL, pour faire court. Les sondages complétés aideront COOL à déterminer la meilleure façon de soutenir des artistes et des groupes individuels lors de ces événements sans précédent. Visitez https://cultureiscool.org pour plus de détails, pour répondre à l’enquête et en savoir plus sur les ressources pour les artistes pendant la pandémie.

