Open d’Australie 2021 | Les plans de Novak Djokovic interrogés après le séjour d’une maison de luxe à l’US Open

Les yeux sont rivés sur le n ° 1 mondial Novak Djokovic et ses projets de l’Open d’Australie, après que le champion en titre a rompu les rangs avec les protocoles de quarantaine à l’US Open.

Plutôt que de rester dans l’hôtel COVID nominé par l’US Open à New York, le Long Island Marriott, Djokovic et son entourage ont séjourné dans une maison privée.

Il était l’un des rares joueurs à le faire et le déménagement était aux frais de Djokovic. Il aurait payé 54000 dollars (40000 dollars) pour louer la maison et s’assurer qu’elle respectait les protocoles de coronavirus de l’US Open, y compris la présence d’une sécurité 24 heures sur 24.

Étant donné que Djokovic a gagné près de 200 millions de dollars en tennis uniquement grâce aux prix en argent, il s’agissait de petites pommes de terre pour le confort supplémentaire, mais c’était une décision controversée à faire dans ce qui était l’un des pires points chauds de coronavirus au monde.

Alors que l’Open d’Australie permettra aux joueurs de rester où ils le souhaitent pendant le tournoi, ils devront effectuer une période de quarantaine de deux semaines à leur arrivée en Australie. La promenade de la Couronne serait utilisée comme un centre de quarantaine, permettant aux joueurs de rester à l’hôtel et d’être transportés en toute sécurité ailleurs pour la préparation avant un début probable du 8 février pour le Grand Chelem.

Les joueurs seront autorisés à sortir de leur chambre pendant environ cinq heures par jour, mais dans le cas contraire, ils devront rester enfermés dans le centre de quarantaine. C’est exactement le type de scénario que Djokovic a rejeté à l’US Open mais Victoria ne sera pas disposée à offrir un compromis à la New York.

Novak Djokovic après avoir frappé une femme de ligne à l’US Open, ce qui lui a valu d’être expulsé du Grand Chelem. (AP)

« Ce sera intéressant de voir ce qu’il fait car à l’US Open, Novak a obtenu une maison », a déclaré jeudi à Sky Sports Radio le meilleur entraîneur australien Roger Rasheed.

« Ils lui ont permis d’avoir comme un hub satellite, où il a eu une maison, il a dû la faciliter et en fait mettre toutes les conditions COVID autour. C’était à ses frais … oui, il a l’argent.

« Beaucoup de gars aiment rester dans des maisons, louer des maisons et y avoir leur équipe; et [they’re] voyageant également avec de grandes équipes. Ça va être une ambiance étrange. «

Djokovic a déjà parlé ouvertement de l’Open d’Australie, un tournoi qu’il a remporté huit fois record parmi ses 17 titres du Grand Chelem.

« J’espère qu’il y aura un soutien et une compréhension de la part des gouvernements victorien et australien pour les joueurs et pour Tennis Australia et qu’ils permettront aux joueurs de participer à la deuxième semaine de quarantaine », a-t-il déclaré lors des finales de l’ATP.

« Vous pourrez avoir au moins un tournoi ou deux avant l’Open d’Australie, ce qui est important pour la majorité des joueurs. Ne pas avoir de match officiel avant l’Open d’Australie, avant un Grand Chelem, c’est une chose énorme. »

Djokovic a déclaré lors de l’US Open qu’il ne pouvait pas se résoudre à rester dans l’hôtel attribué au tournoi. Malgré les dépenses importantes de sa maison, il a affirmé que n’importe quel joueur aurait pu louer un logement privé.

« Je suis vraiment reconnaissant d’avoir l’opportunité de rester dans la maison », a déclaré Djokovic.

« Dès qu’il y avait une chance pour nous de choisir d’être dans une maison, nous l’avons prise tout de suite sans réfléchir. Je suis content que nous l’ayons fait. Ce n’est pas le privilège des meilleurs gars ou filles. Quiconque voulait dépenser de l’argent et rester dans la maison, il ou elle aurait pu faire ça… Je sais qu’il y a très peu de joueurs qui ont choisi de rester dans une maison, mais c’est un choix personnel.

«Étant à l’hôtel, vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre de la chambre. Vous devez constamment être avec un masque à l’intérieur, à l’extérieur, partout. Vous ne pouvez pas vraiment sortir, passer du temps dans le jardin peut-être à l’extérieur.

« J’ai vu l’hôtel. L’hôtel n’est pas dans la meilleure position en termes de nature. Il est très proche de l’autoroute. La plupart d’entre eux y séjournent. Mais je n’ai jamais passé une seconde à penser que je pouvais rester dans un hôtel quand J’ai entendu dire que je pouvais avoir la chance de rester dans une maison. »

Novak Djokovic célèbre sa victoire à l’Open d’Australie 2020, avec « Melbourne » devant et au centre. (Getty)

Pourtant, Djokovic a déclaré qu’il ferait tout ce qui est nécessaire pour jouer à Melbourne Park et Rasheed pense que ce sera le sentiment dominant parmi les joueurs.

« Ils ont déjà été dans des centres de quarantaine auparavant, donc ce n’est pas nouveau pour eux », a déclaré Rasheed.

« Pour certains d’entre eux, ils penseront, » Wow, deux semaines? C’est une période prolongée « . Mais ils sont dans nos conditions, donc ils doivent suivre le protocole s’ils veulent arriver ici et jouer. »

Les autres membres des Big Three de Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal, n’ont pas joué à l’US Open, mais ont indiqué qu’ils voyageraient en Australie pour l’Open d’Australie. Djokovic est le champion en titre du tournoi.

La superstar serbe a fait face à d’énormes critiques pour son attitude laxiste envers le COVID-19 cette année.

Il a accueilli l’événement Adria Tour pendant la pandémie mondiale, qui a vu plusieurs joueurs – y compris lui-même, ainsi que sa femme Jelena – attraper le coronavirus. Djokovic et d’autres joueurs ont été vus en train de faire la fête torse nu dans des boîtes de nuit pendant l’événement, qui présentait des stands remplis de gens au mépris de la distanciation sociale.