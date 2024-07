Open AI (ChatGPT) risque des poursuites d’Apple à cause d’une énorme erreur qui va briser des millions de vies, découvrez laquelle

La communauté technologique et les experts en sécurité ont largement réagi à cette faille, soulignant l’importance de la sécurité des applications dans un monde de plus en plus connecté. Ils appellent à une vigilance continue et à des améliorations constantes des standards de sécurité par les développeurs d’applications.

En juin 2024, OpenAI a lancé une application macOS permettant aux utilisateurs de Mac d’accéder facilement à ChatGPT, que ce soit via un accès gratuit ou payant. Cette initiative visait à intégrer plus étroitement ChatGPT dans l’écosystème Apple , offrant la possibilité d’invoquer le chatbot via un raccourci clavier. Cependant, ce lancement était entaché d’une grave lacune de sécurité.

