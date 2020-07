OoOoo! C’est le thème Bugsnax sur le vinyle et la musique numérique en streaming

Regardez, le plus grand point à retenir du récent événement PlayStation Future of Gaming PS5 révèle que le Bugsnax thème slaps. Tu le sais. Je sais cela. Nous le savons tous. Et bien que nous ne sachions pas vraiment quoi Bugsnax en ce qui concerne le gameplay, nous connaissons une mélodie accrocheuse quand nous l’entendons. Si vous êtes du genre à collectionner des vinyles musicaux de niche – comme moi, bien que je n’ai pas de tourne-disque – alors aujourd’hui vous avez de la chance. En pré-commande via le site Web de produits de jeux physiques iam8bit, le Bugsnax le thème de l’artiste Kero Kero Bonito peut être le vôtre sur vinyle, expédié à un moment donné au quatrième trimestre de 2020.

Parler de Bugsnax Nous sommes ravis d’apporter le single à succès «It’s Bugsnax» de @KeroKeroBonito à 7 ″ Vinyl. Fabriqué en collaboration avec nos têtes chez @YoungHorses, ce vinyle sera glissé dans une véritable veste scratch-n-sniff parfumée à la fraise. https://t.co/Alsl7luZbF pic.twitter.com/2MDvdiPrKt – iam8bit (@ iam8bit) 20 juillet 2020

«Dès le moment de notre toute première observation de« bugsnax »- une fraise aux grands yeux, rampant sur ses feuilles – il était clair que le monde étrange de Bugsnax était quelque chose d’incroyablement spécial, et un exploit que seuls Young Horses, le développeur éclectique derrière Octodad: Dadliest Catch, pourrait conjurer. iam8bit est tellement jazzé et un peu affamé pour présenter un single vinyle exclusif de 7 pouces avec ‘It’s Bugsnax! ‘ la chanson thème entraînante et pleine longueur du délice pop indie britannique, Kero Kero Bonito », a déclaré iam8bit à propos de la sortie. «Ce que vous avez entendu dans la bande-annonce n’était qu’un morceau de la piste complète, servie sur une délicieuse cire de fraise (et translucide), sérigraphiée avec amour avec des graines sur la face B. Pour garder l’album frais, le vinyle est bien rangé dans une veste scratch-n-sniff (qui sent la fraise). Imprégnez votre nez et vos oreilles de ces parfums et sons délectables, en prévision de Bugsnax arrivant sur PlayStation 5 et PlayStation 4 pour les fêtes 2020. »

Maintenant, je ne sais pas si j’ai besoin d’une veste scratch-n-sniff, mais j’en accepterai certainement et volontiers une dans ma vie comme si cela sonnait à ma porte et m’offrait de la littérature concernant mon âme immortelle. J’ai déjà fait ma précommande et vous pouvez aussi. De cette façon, vous pouvez toujours ennuyer / divertir vos animaux de compagnie et vos conjoints en jouant au Bugsnax thème encore et encore en attendant sa sortie sur PS4 et PS5 ..

Vous n’avez pas de tourne-disque? C’est très bien. «C’est Bugsnax!» est également disponible sur les services de streaming, et nous avons une intégration Spotify pratique ci-dessous afin que vous n’ayez même pas à attendre pour commencer à écouter.

La

Je suis désolé d’avance.