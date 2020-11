Onze joueurs du Paris Saint-Germain « rattrapés » avant le match contre le RB Leipzig

Étrange incident avant la rencontre de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain (à 21h en direct sur DAZN et dans le téléscripteur en direct): onze joueurs du PSG étaient coincés dans l’ascenseur de l’hôtel de leur équipe mardi soir.

Comme la délégation parisienne au journal français Le Parisien confirmé, les joueurs de l’entraîneur Thomas Tuchel sont restés coincés dans l’ascenseur d’un hôtel de Leipzig pendant environ 50 minutes après la dernière séance d’entraînement vers 21 heures.

Parmi les personnes concernées figuraient les meilleurs interprètes Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Marquinhos, Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Moise Kean ainsi que les talents Bandiougou Fadiga, Colin Dagba et Kays Ruiz-Atil. Kurzawa avait documenté l’événement via Instagram, mais supprimé les enregistrements un peu plus tard.

Les pompiers de la ville saxonne ont finalement libéré les joueurs du PSG. Afin de motiver les aides en rouge, Kurzawa – comme entendu dans les vidéos – a également affirmé pour le plaisir que Kylian Mbappe et Neymar étaient également piégés.

Les deux meilleures stars de l’équipe ne se sont pas rendues à Leipzig avec elles. Alors que l’attaquant Mbappe est absent en raison d’une blessure musculaire à la cuisse droite, Neymar est mis à l’écart avec des problèmes d’adducteurs. Il n’y a pas non plus les malades Mauro Icardi et Marco Verratti. Julian Draxler est également en cure de désintoxication.