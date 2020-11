Onze footballeurs du Red Bull Salzburg se rendent à des matches internationaux! Solutions pour Ulmer et Stankovic

Après le all-clear de Corona au Red Bull Salzburg, onze joueurs quittent désormais les « Bulls » pour diverses apparitions internationales. Outre le trio austro Andreas Ulmer, Cican Stankovic (A-Team) et Maximilian Wöber (U21), huit autres kickers ont fait le déplacement. La jeune star Dominik Szoboszlai d’abord et avant tout, qui affrontera jeudi les barrages du Championnat d’Europe contre l’Islande avec la Hongrie et les matchs de la Ligue des Nations contre la Serbie (15 novembre) et la Turquie (18 novembre).

Cinq joueurs pourraient disputer les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations: Mohamed Camara et Sekou Koita jouent avec le Mali contre la Namibie, Enock Mwepu avec la Zambie contre le Botswana, Majeed Ashimeru avec le Ghana contre le Soudan et Jerome Onguene avec le Cameroun contre le Mozambique (deux matchs chacun ).

Mergim Berisha fait également partie de l’équipe des moins de 21 ans d’Allemagne pour un match amical contre la Slovénie et un match de qualification EM contre le Pays de Galles. Noah Okafor est en action avec les U21 suisses lors des éliminatoires du Championnat d’Europe contre l’Azerbaïdjan et la France.

Ulmer, Stankovic après un match luxembourgeois avec l’équipe ÖFB

Après la confusion sur les tests corona, les deux professionnels « Bulls » Andreas Ulmer et Cican Stankovic rejoindront l’équipe nationale autrichienne après le match amical de mercredi à Luxembourg. Albert Vallci, initialement nominé, a été mis sur la liste car il était uniquement destiné au duel avec l’équipe du Grand-Duché.

Ulmer et Stankovic ne peuvent pas se rendre au Luxembourg car ils ont raté les tests de l’UEFA qui se sont déroulés mardi. Maximilian Ullmann ne volera pas non plus. Par précaution, l’arrière gauche du Rapid reste à Vienne car Rapid a eu un test de pool positif.

Foda fait entrer Wiesinger et Siebenhandl dans l’équipe

De plus, le patron de l’équipe Franco Foda doit faire sans Alessandro Schöpf, qui souffre d’une blessure au mollet. L’Allemand nomme Jörg Siebenhandl et Philipp Wiesinger.