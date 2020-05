ONI PRESS: Christopher Sebela et Ben Sears se lancent dans l’au-delà dans un nouveau OGN

Crédit: Oni Press



Oni Press a annoncé Dead Dudes, un roman graphique original de l’écrivain Christopher Sebela et des artistes Ben Sears, Warren Wucinich et Ryan Hill.

Dead Dudes se concentre sur trois chasseurs de fantômes qui se mettent au-dessus de leur tête avec des fantômes qu’ils ne peuvent pas gérer.

Voici le synopsis officiel:

« Riffing sur les émissions de télévision de chasseurs surnaturels toujours populaires, Dead Dudes suit Trev, Kent et Brian —trois gars qui sont prétendument amis, mais qui sont surtout connus comme les hôtes médisants de la populaire émission de chasse aux fantômes, Ghost Bros. : Pénitencier Edgeway, où les Ghost Bros trouvent des preuves concluantes de l’au-delà … Après leur mort et leur retour en tant que fantômes eux-mêmes, piégés là-bas avec les fantômes en colère qui les ont tués!

Maintenant qu’ils sont décédés, les Ghost Bros doivent être les meilleurs mecs morts qu’ils peuvent être, prouver au monde que les fantômes existent et sauver la vie de leurs rivaux les plus détestés (Oh oui – et pour sauver les vivants d’un fantôme armageddon. Ou autre). «

Dead Dudes devrait sortir en septembre.