OnePlus Z : attendu pour le mois prochain

OnePlus Z devrait être lancé le 10 juillet. Avec ce nouveau modèle, OnePlus cherche apparemment à revenir à ses racines et à lancer un téléphone avec un rapport qualité/prix agressif et des spécifications impressionnantes.

Alors que les premiers appareils OnePlus étaient abordables, la dernière série OnePlus 8 coûte plus cher et fait concurrence à des marques de smartphones haut de gamme comme Apple et Samsung. Avec la rumeur OnePlus Z de milieu de gamme, l’entreprise cherche également à faire concurrence à des marques comme Xiaomi, Oppo et Vivo. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation de la part de la société concernant le nom du smartphone, la rumeur affirme que le téléphone s’appelle OnePlus Z ou OnePlus 8 Lite.

Prix du OnePlus Z et date de lancement (prévue)

Un rapport récent suggère que le OnePlus Z aka OnePlus 8 Lite sera vendu en Inde à partir de 293 euros. Le téléphone peut être lancé en deux variantes — 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ainsi qu’un autre modèle de 8 Go de RAM. Le prix de l’option RAM 8 Go n’est pas encore connu. Il a également été divulgué que le OnePlus Z serait lancé en Inde le 10 juillet. OnePlus a déjà annoncé un événement de lancement le 2 juillet dans lequel il prévoit de lancer deux nouveaux modèles OnePlus TV, et selon cette fuite, un événement de lancement de smartphone distinct se tiendra un peu plus d’une semaine après. L’événement devrait se tenir en ligne, compte tenu de la crise COVID actuelle, et OnePlus devrait offrir des détails en streaming avant le lancement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par aditya vivek dugal (@digitalduniya1) le 10 Juin 2020 à 2 :59 PDT

Conception du OnePlus Z

Bien que le OnePlus Z aka OnePlus 8 Lite ne soit pas encore sorti, une image en direct a été repérée en ligne en avril. L’appareil serait doté d’un écran plat. Le live montre que le téléphone est équipé d’un capteur d’empreintes digitales intégré qui indique en outre la présence d’un écran OLED sur le téléphone. De plus, le téléphone semble être doté d’une conception de perforation avec la caméra découpée placée en haut au centre. OnePlus avait utilisé pour la dernière fois la conception d’affichage à trous avec les téléphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. La bascule du volume est visible sur le côté gauche, tandis que le bouton d’alimentation se trouve sur le côté droit du téléphone. Le panneau arrière du OnePlus Z est supposé offrir une configuration de triple caméra. Les options de couleur pour le téléphone OnePlus Z selon la rumeur ne sont pas connues pour le moment.

Spécifications du OnePlus Z

Le OnePlus Z devrait fonctionner sur la dernière version d’OxygenOS basée sur Android 10. Étant donné qu’il sera lancé sur le marché indien, le téléphone devrait également prendre avoir une double SIM. Le OnePlus Z alias OnePlus 8 Lite aurait un écran plat Super AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une caméra selfie découpée au centre. Le téléphone est conçu pour être alimenté par le SoC Snapdragon 765 couplé avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une option de 12 Go de RAM a également été repérée sur Geekbench plus tôt.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par #TechNews | #TechEnthusiast (@_highon.tech_) le 10 Juin 2020 à 5 :57 PDT