OnePlus travaille sur un troisième produit phare OnePlus 9

OnePlus continue de suivre les traces de Samsung et Oppo

Comme l’a noté Jambor, OnePlus semble reproduire la stratégie entreprise par la société sœur Oppo et Samsung. La série Nord couvre les segments d’entrée de gamme et de milieu de gamme, tandis que la série principale vise des niveaux de prix plus élevés.

On ne sait pas ce qui a conduit à ce changement de direction pour une entreprise qui, il y a moins de deux ans, était connue pour ne sortir que deux smartphones par an. Mais on ne peut nier que OnePlus est dans une position unique.

Contrairement aux marques chinoises concurrentes, OnePlus a noué des partenariats avec les principaux opérateurs aux États-Unis. En Inde, la société a évité les connotations négatives associées aux marques chinoises, et en Europe, la marque n’a pas non plus rencontré de problèmes.