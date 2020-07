OnePlus suggère des choix de couleurs Nord possibles

Une vidéo promo Nord comprend une brève vue de quatre couleurs Nord possibles.

On ne sait pas laquelle de ces couleurs fera la coupe.

OnePlus aimait offrir ses téléphones dans des couleurs intelligentes récemment, alors comment animera-t-il le OnePlus Nord? La société aurait pu offrir un indice aux fans perspicaces.

La deuxième partie d’une série documentaire OnePlus Nord comprend un aperçu très bref (à partir de la marque 8:40) de ce qui semble être les couleurs OnePlus Nord à venir, flouté pour éviter de révéler une grande partie du téléphone lui-même. S’ils sont exacts, ils suggèrent que vous aurez des choix de couleurs vives pour l’appareil de moins de 500 $, y compris un bleu vif et un vert menthe en plus d’options plus sobres en noir et gris. Un teaser précédent de OnePlus ne montrait que du gris.

Il est possible que OnePlus secoue les couleurs du Nord. Ne vous attachez pas trop à ce que vous voyez ici. Cependant, cette sélection en quatre couleurs ne serait pas surprenante. Il est largement compatible avec les schémas de couleurs OnePlus existants, et les fabricants utilisent parfois des couleurs vives pour attirer les gens vers des téléphones abordables comme ceux-ci. Il s’agit principalement de savoir si oui ou non la teinte souhaitée sera disponible avec la configuration que vous préférez.

