OnePlus Nord vs téléphones OnePlus plus anciens: devez-vous mettre à niveau?

Le OnePlus Nord contient un excellent matériel moderne à un prix abordable. C’est une option convaincante pour ceux qui souhaitent se mettre à niveau mais qui ont été rebutés par des prix de plus en plus élevés. En fait, si vous êtes un ancien client OnePlus, le prix de détail de 380 $ du Nord est beaucoup plus proche de la proposition de valeur originale de l’entreprise.

Aller en tête-à-tête avec la série phare OnePlus 8 n’a jamais été dans l’énoncé de mission du Nord. Mais le mid-ranger bon marché offre-t-il une mise à niveau intéressante à certains des produits phares plus anciens de OnePlus? Voici un aperçu de la comparaison des téléphones pour vous aider à prendre une décision.

OnePlus Nord vs OnePlus 5 et versions antérieures

Si vous continuez (d’une manière ou d’une autre!) À bercer le OnePlus 5 ou un combiné OnePlus encore plus ancien, il ne fait aucun doute que le Nord représente une option de mise à niveau convaincante. Croyez-le ou non, le processeur Qualcomm Snapdragon 765G du Nord offre des performances comparables, sinon meilleures, que celles du Snapdragon 835 et des versions antérieures. Il repose également sur un processus de fabrication plus efficace, ce qui signifie une durée de vie de la batterie plus longue.

Sans oublier tous les avantages modernes du téléphone, y compris la prise en charge du réseau 5G, plus de RAM (si vous en avez besoin), un appareil photo beaucoup plus flexible, un écran AMOLED 90 Hz plus grand, un scanner d’empreintes digitales intégré et une charge plus rapide de 30 W. À l’avenir, le Nord verra également un support plus long pour les futures versions d’Android. Dans l’ensemble, c’est le moment idéal pour mettre à niveau votre téléphone OnePlus vieillissant sans vous ruiner.

Lire la suite: Téléphones OnePlus: une histoire de toute la gamme de l’entreprise jusqu’à présent

OnePlus Nord contre OnePlus 6

Les comparaisons avec le OnePlus 6 ne sont pas aussi unilatérales. Côté performances, le OnePlus 6 et son processeur Snapdragon 845 détiennent une avance marginale sur le Nord. Bien que ce ne soit pas une piste, vous remarquerez beaucoup pour les tâches quotidiennes, à moins que vous ne soyez un joueur sérieux. Nous ne recommanderions pas la mise à niveau uniquement pour les performances, mais la batterie plus grande et le processeur plus efficace du Nord en font une option plus durable.

Encore une fois, le Nord prend en charge des données 5G plus rapides, bien que vous souhaitiez qu’un contrat 5G en profite. Il existe également une charge plus rapide de 30 W par rapport à 20 W et un ensemble d’appareil photo légèrement plus flexible qui comprend une option de selfie grand angle. Sans oublier les avantages d’un écran 90 Hz et d’un scanner d’empreintes digitales intégré plus discret.

Bien que ce soit un peu plus lent au jeu, le Nord inclut suffisamment de fonctionnalités modernes pour en faire une mise à niveau décente et abordable par rapport au OnePlus 6, même après seulement quelques années. Bien que si vous êtes vraiment fan de la prise casque, le Nord vous décevra.

Examen du OnePlus 6: Le successeur spirituel du Nexus

OnePlus Nord contre OnePlus 6T

Le matériel du OnePlus 6T est pratiquement identique au 6, vous pouvez donc virtuellement copier et coller ce qui précède ici.

Cependant, le OnePlus 6T arbore le Corning Gorilla Glass 6, devant le OnePlus 6 et le Nord’s Gorilla Glass 5. Le 6T dispose également d’un scanner d’empreintes digitales intégré, d’une batterie un peu plus grande de 3700 mAh et d’un peu plus d’espace d’écran, ce qui prend tout loin de certains des points que nous avions précédemment attribués au Nord.

Il y a toujours des raisons intéressantes de passer du 6T au Nord, en particulier si vous souhaitez bénéficier des données 5G, n’aimez pas l’encoche ou recherchez simplement un design plus moderne. Mais le OnePlus 6T reste un combiné solide et reste un choix de milieu de gamme convaincant si vous pouvez en trouver un nouveau. Bien que le Nord soit plus à l’épreuve du temps.

Examen du OnePlus 6T: Fondamentalement génial

OnePlus Nord vs OnePlus 7 et 7 Pro

À un peu plus d’un an, les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro sont toujours des modèles haut de gamme très compétitifs. Bien que le Nord propose toujours une nouvelle fonctionnalité ou deux après la plus abordable de la série 7.

Par exemple, il n’y a pas d’affichage 90Hz sur le OnePlus 7 standard, il a toujours l’option de charge plus lente de 20W, et une caméra arrière principale et à capteur de profondeur beaucoup plus basique et une configuration selfie unique. Au lieu de cela, c’est le OnePlus 7 Pro qui est plus une fonctionnalité complète pour le Nord. Le 7 Pro a l’avantage d’un téléobjectif 3x et les deux offrent de bien meilleures performances de jeu grâce à leur processeur haut de gamme Snapdragon 855.

Nous ne recommanderions pas de passer du OnePlus 7 Pro au OnePlus Nord de milieu de gamme. Cependant, l’option de budget courageuse marque quelques victoires sur le OnePlus 7, ce qui en fait probablement le meilleur package dans l’ensemble. Personnellement, je ne vendrais pas mon OnePlus 7 pour un Nord, mais j’opterais pour ce dernier si j’étais à la recherche d’un nouveau téléphone OnePlus abordable.

Examen du OnePlus 7: Le véritable «tueur phare» | Examen du OnePlus 7 Pro: Plus grand et plus lumineux, mais est-ce mieux?

OnePlus Nord vs OnePlus 7T et 7T Pro

Le OnePlus 7T et le OnePlus 7T Pro sont toujours proches de la pointe de la technologie OnePlus, et le Nord a vraiment pincé bon nombre de ses fonctionnalités de ces téléphones.

Tous les trois offrent des écrans AMOLED 90 Hz, une charge rapide de 30 W, des codecs Bluetooth haut de gamme, Gorilla Glass 5, beaucoup de RAM, des scanners d’empreintes digitales intégrés et la dernière version d’OxygenOS. Mais les OnePlus 7T et 7T Pro bénéficient également de meilleures configurations de caméra, d’un enregistrement vidéo au ralenti, et le modèle Pro dispose d’une caméra selfie motorisée amusante au lieu d’une encoche ou d’un perforateur dans le boîtier du Nord.

La seule chose qui leur manque est la prise en charge de la 5G et la caméra selfie grand angle du Nord, mais cela ne vaut vraiment pas la peine de passer des performances phares à des performances de niveau intermédiaire. Au lieu de cela, la série OnePlus 8 est une voie de mise à niveau 5G plus appropriée, bien que plus coûteuse, pour les propriétaires existants de la série 7T.

Examen du OnePlus 7T: Le pro que vous avez toujours voulu | Examen du OnePlus 7T Pro: Très bien, mais trop similaire?

En regardant en arrière sur la série OnePlus, il est clair que OnePlus a fait un excellent travail en apportant du matériel auparavant haut de gamme à un prix plus abordable. Les clients disposant d’un combiné OnePlus 6T ou d’une génération plus ancienne trouveront certainement de nombreuses bonnes raisons de passer au Nord.