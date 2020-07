OnePlus Nord vs iPhone SE: Lequel devriez-vous acheter?

Après des mois de taquineries et de fuites, le OnePlus Nord est enfin arrivé. Le téléphone économique de OnePlus a peut-être un prix moyen, mais il est doté d’un matériel solide. Cela nous rappelle déjà le récent iPhone SE d’Apple, qui offre également d’excellentes performances dans un combiné moins cher. Mais quel téléphone vous convient le mieux? Découvrez-le dans notre comparaison OnePlus Nord vs iPhone SE.

OnePlus Nord contre iPhone SE

Spécifications

OnePlus Nord iPhone SE (2020) Afficher AMOLED fluide de 6,44 pouces

2 400 x 1 080

Format d’image 20: 9

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Capteur d’empreintes digitales intégré

Verre Corning Gorilla 5 Retina HD 4,7 pouces

1 334 x 750

Touch ID via le bouton d’accueil Processeur Qualcomm Snapdragon 765G

Adreno 620 A13 Bionique RAM LPDDR4X 8 Go / 12 Go 3 Go de RAM Espace de rangement 128 Go / 256 Go UFS 2.1 64 Go / 128 Go / 256 Go Appareils photo Arrière:

– 48MP principal (f / 1,75, 0,8 µm)

– 8MP ultra-large (f / 2,25, 119 degrés)

– Profondeur 5MP (f / 2.4)

– Macro 2MP (f / 2.4) De face:

– 32MP principal (f / 2,45, 0,8 µm)

– 8MP ultra-large (f / 2,45, 105 degrés) Arrière:

Capteur 12MP avec ouverture f / 1.8

De face:

Capteur 7MP Batterie 4 115 mAh

Charge de chaîne 30T (5V / 6A)

Pas de chargement sans fil 1821 mAh

Charge rapide 18W

Chargement sans fil Qi Classement IP Aucun IP67 Logiciel OxygenOS 10.5

Android 10 iOS 13 Couleurs Onyx gris

Marbre bleu Noir, blanc, rouge produit Dimensions et poids 158,3 x 73,3 x 8,2 mm

184 g 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

148 g

Caractéristiques

L’iPhone SE a le même design et le même affichage que l’iPhone 8, beaucoup plus ancien. Vous pouvez vous attendre à un panneau LCD de 4,7 pouces, 720p avec de grandes lunettes en haut et en bas. Il y a aussi le bouton d’accueil à l’ancienne Touch ID en bas et un châssis en aluminium. En revanche, le OnePlus Nord dispose d’un énorme écran Fluid AMOLED de 6,44 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, des cadres très fins, une résolution de 1080p et un lecteur d’empreintes digitales intégré. Il a des rails en plastique sur le côté, avec du verre à l’arrière, avec un revêtement supplémentaire pour une meilleure prise en main.

L’iPhone SE est disponible en trois couleurs (noir, blanc, rouge produit) tandis que le OnePlus Nord propose deux choix de couleurs (gris onyx et bleu marbré).

Le OnePlus Nord contient le processeur Qualcomm Snapdragon 765G 5G. Ce n’est pas la puce mobile la plus rapide disponible, mais elle devrait être très puissante pour la plupart des tâches, et vous bénéficiez d’une prise en charge 5G. L’iPhone SE intègre le dernier processeur A13 Bionic d’Apple, qui est peut-être la puce mobile la plus puissante actuellement en vente. Malheureusement, vous n’obtenez aucune prise en charge 5G de la part de l’iPhone SE.

Tous les modèles d’iPhone SE sont livrés avec seulement 3 Go de RAM. Vous pouvez également acheter le Nord avec 8 Go ou 12 Go de RAM (ou 6 Go en Inde). L’iPhone SE et le Nord sont tous deux vendus avec 64 Go (exclusivité de l’Inde pour le Nord), 128 Go ou 256 Go de stockage intégré. Le OnePlus Nord est également livré avec un emplacement pour double carte SIM. L’iPhone SE a un indice de protection IP67 élevé pour la résistance à l’eau et à la poussière, mais le Nord n’en a pas.

L’iPhone SE a le même capteur arrière 12MP et la même caméra frontale 7MP que l’iPhone 8. Cependant, comme il dispose du nouveau processeur A13, les caméras peuvent toujours produire des images stellaires grâce au post-traitement. Il prend également en charge le mode portrait et la capture vidéo jusqu’à une résolution de 4K à 60 ips.

Le OnePlus Nord épate l’iPhone SE, du moins en termes de nombre de capteurs de caméra. Il y en a quatre à l’arrière, à commencer par une caméra principale de 48MP, une caméra ultra-large de 8MP avec un champ de vision de 119 degrés, une caméra macro 2MP et un capteur de profondeur de 5MP. Ce téléphone est capable de prendre des vidéos au ralenti à 240 ips. À l’avant, il y a un grand capteur principal de 32MP et un champ de vision secondaire de caméra selfie ultra-large 8MP de 105 degrés. L’application de caméra embarquée prend en charge un certain nombre de fonctionnalités, y compris la version du mode nuit, qui manque à l’iPhone SE.

Le OnePlus Nord dispose d’une grosse batterie de 4 115 mAh et prend en charge une charge rapide de 30 W. Sur la base d’autres téléphones comme le LG Velvet qui ont des tailles de batterie similaires et le même processeur, vous devriez vous attendre à devoir utiliser le Nord toute la journée avec une seule charge. L’iPhone SE a une taille beaucoup plus petite de 1821 mAh, et même avec la taille plus petite du téléphone et le processeur A13, cela n’ira probablement pas aussi loin que la plus grande cellule du Nord. Une grande fonctionnalité de batterie de l’iPhone SE est qu’il prend en charge la charge sans fil basée sur Qi, que le Nord ne prend pas en charge.

Prix

Le OnePlus Nord sera vendu en Inde, en Europe et au Royaume-Uni. Voici un aperçu des prix des trois versions du téléphone:

OnePlus Nord avec 6 Go de RAM + 64 Go de stockage : 24 999 roupies (Inde exclusive)

: 24 999 roupies (Inde exclusive) OnePlus Nord avec 8 Go de RAM + 128 Go de stockage : 379 £ / 399 € / 27999 roupies

: 379 £ / 399 € / 27999 roupies OnePlus Nord avec 12 Go de RAM + 256 Go de stockage: 469 £ / 499 € / 29999 roupies

Pendant ce temps, l’iPhone SE 2020 est disponible en trois modèles, tous disponibles en Inde, en Europe et au Royaume-Uni:

iPhone SE avec 3 Go de RAM + 64 Go de stockage : 419 £ / 499 € / 42500 roupies

: 419 £ / 499 € / 42500 roupies iPhone SE avec 3 Go de RAM + 128 Go de stockage : 469 £ / 549 € / 47.800 roupies

: 469 £ / 549 € / 47.800 roupies iPhone SE avec 3 Go de RAM + 256 Go de stockage: 569 £ / 669 € / 58300 roupies

OnePlus Nord vs iPhone SE: Lequel devriez-vous acheter?

Nous n’avons pas encore soumis le OnePlus Nord à un examen complet et à notre vaste suite de tests, mais les premiers signes sont que c’est une option très attrayante si vous voulez un téléphone Android à petit budget. Il n’emballe pas de silicium de premier plan, mais le SoC Snapdragon 765G s’est jusqu’à présent avéré très rapide pour tout ce qui est des jeux haut de gamme. Nous nous attendons également à ce que OnePlus ait effectué quelques ajustements pour tirer le meilleur parti du processeur Qualcomm.

De même, la batterie et le chargement, les options de stockage, l’écran AMOLED 1080p avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et les six caméras au total complètent ce qui est un ensemble complet pour un téléphone de moins de 500 $.

Le OnePlus Nord et l’iPhone SE ont des prix similaires, mais adoptent des approches différentes pour créer un téléphone à petit budget.

L’iPhone SE, quant à lui, semble faire plus de sacrifices pour apporter un certain nombre de fonctionnalités standard phares à un téléphone bon marché. La batterie est minuscule selon les normes de 2020, il n’y a qu’un seul appareil photo et le petit écran 720p est beaucoup à supporter, mais le A13 Bionic ultra-rapide est une aubaine énorme pour l’iPhone le moins cher d’Apple. Cet appareil photo unique a déjà montré qu’il pouvait produire des clichés incroyables, tandis que OnePlus a toujours eu des difficultés avec la photographie sur smartphone. Ajoutez la résistance à l’eau et la charge sans fil et vous avez une excellente alternative OnePlus Nord.

Le logiciel est également un grand différenciateur. Le OnePlus Nord exécute OxygenOS, l’un des skins Android les plus populaires. Pendant ce temps, l’iPhone SE fonctionne sur la plate-forme iOS d’Apple. Les deux sont excellents en eux-mêmes, mais l’approche du jardin clos d’Apple ne conviendra pas à tout le monde. Si vous voulez un système d’exploitation personnalisable, le OnePlus Nord devrait être la meilleure option.

Cependant, il convient de rappeler qu’Apple fait un bien meilleur travail en mettant à niveau ses téléphones vers la dernière version iOS plusieurs années après la sortie d’un appareil. OnePlus est l’un des meilleurs OEM Android pour le support logiciel à long terme, mais il n’a garanti que deux ans de mises à jour.

Dans ce cas, tout dépend de ce que vous souhaitez retirer de votre téléphone. Si vous recherchez un téléphone plus petit qui dispose encore d’un processeur rapide, la promesse de plusieurs années de mises à niveau logicielles et un téléphone capable de prendre des images solides, l’iPhone SE est quelque chose à vérifier. Cependant, si vous voulez un téléphone avec un écran plus grand, une meilleure autonomie de la batterie et un peu moins cher, vous devriez certainement envisager le OnePlus Nord.

Bien sûr, nous reviendrons sur cette comparaison une fois que nous aurons eu plus de temps avec le OnePlus Nord pour voir quel téléphone est vraiment en tête!

OnePlus Nord Après des années à ne publier que des produits phares de premier plan, OnePlus est de retour dans la catégorie milieu de gamme avec le OnePlus Nord. Cela coupe certains coins, mais nous pensons que beaucoup de gens aimeront vraiment ce téléphone, en particulier à cause de son prix de 379 £.

iPhone SE La puissance de l’iPhone 11 dans un boîtier iPhone 8. L’iPhone SE offre la puissance du dernier et du meilleur d’Apple, pour moins de la moitié du coût.

C’est notre premier aperçu du OnePlus Nord vs iPhone SE. Lequel envisagez-vous?