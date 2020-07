OnePlus Nord: tout ce que nous savons jusqu’à présent (mise à jour: 8 juillet)

Mise à jour, 8 juillet 2020 (04h41 HE): OnePlus a annoncé une date de lancement officielle et des détails concernant la configuration de la caméra arrière ont également été divulgués. Faites défiler vers le bas pour toutes les nouvelles informations.

Article original: Le OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro est devenu officiel en avril, marquant les premiers téléphones de la société en 2020. Mais nous entendons également parler d’un téléphone OnePlus de milieu de gamme depuis des mois maintenant, provisoirement connu à l’époque sous le nom de OnePlus Z. Maintenant, cependant, nous savons qu’il atterrira sous le nom de OnePlus Nord, «Nord» faisant référence au concept de vrai nord. Vous pouvez tout lire sur le choix du nom ici.

Le dernier téléphone milieu de gamme de la société était le OnePlus X en 2015, c’est donc clairement un gros problème pour les fans soucieux de leur budget. C’est encore plus important quand on regarde les prix de la série OnePlus 8.

Le OnePlus Nord est-il donc en train de devenir un digne successeur du OnePlus X (alerte spoiler: non)? Voici tout ce que nous savons (ou pensons savoir) à ce sujet jusqu’à présent.

Nom et date de sortie

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Lorsque des fuites nous ont montré un téléphone OnePlus de milieu de gamme, nous n’avions pas de nom pour accompagner les rendus. Au lieu de cela, les gens ont commencé à l’appeler OnePlus 8 Lite.

Développeur XDA«S Max Weinbach a annoncé la nouvelle d’un nom officiel potentiel fin mars lorsqu’il a affirmé que le prochain téléphone pourrait être appelé le OnePlus Z. Cette affirmation a été corroborée par son compatriote Ishan Agarwal.

Cependant, il semble que cela n’ait pas marché, car des rumeurs ont commencé à apparaître suggérant que le téléphone pourrait être appelé le OnePlus Nord. Finalement, OnePlus lui-même a confirmé le nom de Nord et a même pris le temps d’expliquer ce que cela signifie.

Fait intéressant, le surnom de Nord n’est pas pour un téléphone, mais en fait une nouvelle ligne de téléphones et d’autres produits chez OnePlus. Par conséquent, ce prochain appareil n’est que la première entrée d’une nouvelle série.

À l’origine, nous nous attendions à voir le lancement du OnePlus Nord aux côtés de la série OnePlus 8 le 14 avril, mais cela ne s’est pas produit. OnePlus a ensuite taquiné une annonce de produit lors de son lancement chinois le 16 avril, mais le téléphone n’est pas apparu ici non plus.

Une série de fuites a récemment suggéré que nous pourrions voir le lancement de OnePlus Nord en Inde le 10 juillet. Étrangement, OnePlus a déjà ouvert des précommandes pour le Nord en ligne mais a gardé une offre très limitée. Vous pouvez tout lire sur le fonctionnement des précommandes pour le Nord ici.

Amazon India a peut-être gâché la date de lancement plus récemment, car il a prématurément répertorié une invitation pour le 21 juillet. La liste a ensuite été supprimée du site.

Le 7 juillet, OnePlus a annoncé que le lancement de Nord aurait effectivement lieu le 21 juillet. Cela signifie que la cotation prématurée d’Amazon India était en effet correcte.

Conception OnePlus Nord

Avant les petites annonces que OnePlus a récemment faites concernant le OnePlus Nord, nous avons vu beaucoup de rendus différents et des images divulguées pour l’appareil. Nous savons maintenant que presque toutes ces images étaient fausses.

Il est possible que OnePlus ait initialement prévu de publier un téléphone qui ressemblait à ceci, mais a ensuite abandonné ces plans. Il est également possible que des fuites aient mis la main sur des informations incorrectes et aient couru avec. Quoi qu’il en soit, nous avons supprimé toutes les images divulguées de ce hub une fois que nous avons découvert avec certitude à quoi ressemblera réellement le OnePlus Nord.

Ci-dessous, vous trouverez une série d’images fixes que nous avons obtenues directement de OnePlus et contenues dans un teaser vidéo pour le téléphone. Vous trouverez également la vidéo d’accroche en miroir ci-dessous:

Les vidéos montrent que le OnePlus Nord est un grand téléphone avec un coloris bleu-gris. Il a une caméra selfie à double objectif logée dans une découpe d’affichage à l’avant et une matrice multi-caméras logée dans un module aligné à gauche à l’arrière. C’est difficile à voir, mais nous pensons que le téléphone a quatre caméras à l’arrière.

Il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales à l’avant ou à l’arrière du téléphone, ce qui nous porte à croire qu’il aura un capteur d’empreintes digitales à l’écran. Cela nous assurerait presque que l’affichage est sur un panneau OLED. L’image montre également clairement que l’écran est plat.

Vous trouverez également le curseur d’alerte familier en haut à droite du téléphone. Étant donné qu’il s’agit de l’une des fonctionnalités les plus populaires de OnePlus, il est formidable de la voir incluse avec le OnePlus Nord.

Spécifications et caractéristiques

Crédit: David Imel / Autorité Android

La série OnePlus 8 contient des spécifications impressionnantes, telles qu’un processeur Snapdragon 865, beaucoup de RAM et même une charge sans fil et un indice de protection IP68 pour le modèle Pro. Nous ne pouvons pas nous attendre à ces fonctionnalités dans le OnePlus Nord, étant donné le prix apparemment plus bas.

OnePlus lui-même a confirmé le processeur qui accompagnera le OnePlus Nord: le Qualcomm Snapdragon 765G. Malheureusement, la société n’a pas encore confirmé d’autres spécifications. La seule chose dont nous pouvons être relativement certains pour le moment (en dehors du processeur) est le taux de rafraîchissement de l’affichage à 90 Hz. Cela est dû à l’engagement de OnePlus en 2019 que tous ses téléphones auraient cette fonctionnalité.

Au début du mois de juin, une capture d’écran d’une enquête présumée a été affichée en ligne qui semble révéler un tas de spécifications que nous pourrions voir sur le OnePlus Nord:

Crédit: Adamya Sharma / Autorité Android

L’enquête suggère que nous pourrions voir un écran Super AMOLED 90 Hz de 6,55 pouces avec un scanner d’empreintes digitales intégré, une caméra arrière 64MP + 16MP + 2MP, une batterie de 4300 mAh avec une charge rapide de 30 W, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne . Si cela finit par être vrai, le OnePlus Nord pourrait être le téléphone économique à battre en 2020.

Cependant, une partie de la fiche technique ci-dessus est déjà en litige. Tipster Max J a précédemment affirmé que ces spécifications étaient inexactes et il suggère également que le OnePlus Nord comportera un système à quatre caméras à l’arrière. Malheureusement, les images que nous avons vues jusqu’à présent sur le Nord ne sont pas suffisamment claires pour confirmer ou infirmer cette affirmation.

pic.twitter.com/nvQBMV1pry – Max J. (@MaxJmb) 15 juin 2020

Les tweets de Max sont assez cryptiques et il ne confirme aucun détail dans aucun d’entre eux concernant le OnePlus Nord, donc nous ne savons vraiment pas quoi penser. Max a été l’un des premiers à affirmer que le téléphone s’appellera le OnePlus Nord au lieu du OnePlus Z, nous devons donc absolument faire attention à ce qu’il dit.

OnePlus a confirmé via Instagram début juillet que le téléphone serait équipé d’une stabilisation optique de l’image (OIS) sur l’appareil photo principal. Cette technologie réduit le flou et le tremblement induits par la main dans les photos et les vidéos. Il permet également à l’obturateur de rester ouvert plus longtemps, ce qui permet théoriquement de meilleures images en basse lumière.

Android Central a rapporté le 7 juillet que le OnePlus Nord emballerait en effet une configuration de caméra quadruple de 48MP. Ne vous attendez pas à quelque chose de fou, car on pense que le reste des appareils photo se composent d’un objectif ultra-large 8MP, d’un appareil photo macro 5MP et d’un capteur de profondeur 2MP. Ceci est essentiellement conforme aux téléphones comme la série Redmi Note et la gamme Samsung Galaxy A.

Le site Web a également publié des détails apparents sur la caméra selfie le mois dernier, affirmant qu’il offrirait deux tireurs. Ceux-ci seraient un appareil photo principal 32MP et un tireur ultra-large 8MP.

Prix ​​et disponibilité OnePlus Nord

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

91mobiles / Onleaks

Nous savons déjà ce que le OnePlus Nord habitude coût, qui est de 500 $. Cela vient directement du co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, qui a diffusé les informations lors d’un clip documentaire sur le prochain smartphone.

Maintenant, cela pourrait signifier beaucoup de choses. Il se pourrait que le téléphone coûte 499 $, ce qui correspondrait techniquement à la déclaration de Pei. Il se peut également que Pei dise «moins de 500 $» de sorte que nous nous attendons à 499 $ et que nous serons heureux quand il atterrira pour 449 $ ou même 399 $. Nous ne connaissons pas encore le plan, mais au moins vous pouvez être assuré que vous ne paierez pas plus de 500 $ pour le téléphone.

OnePlus a confirmé que les pays européens suivants verront le OnePlus Nord:

L’Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

Chypre

République Tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lituanie

Luxembourg

Lettonie

Malte

Pays-Bas

Pologne

le Portugal

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

Espagne

Suède

Royaume-Uni

En plus des pays ci-dessus, nous savons également que l’appareil atterrira en Inde. OnePlus nous a confirmé que le OnePlus Nord n’atterrirait pas en Amérique du Nord. Cependant, il y aura une sorte de programme bêta qui permettra à un groupe sélectionné d’utilisateurs d’obtenir le téléphone. La société a toutefois déclaré que les futurs appareils de la gamme Nord connaîtront des lancements en Amérique du Nord.

C’est tout pour notre plateforme de rumeurs OnePlus Nord! Vous avez repéré d’autres fuites? Faites-le nous savoir dans les commentaires!