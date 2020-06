OnePlus Nord pourrait commencer à seulement 299 $

OnePlus se prépare à lancer un téléphone à petit budget du nom de OnePlus Nord. Si le nom ne vous semble pas familier, c’est parce qu’il était précédemment supposé qu’il s’appellerait le OnePlus Z. Le prix du téléphone devait être d’environ 400 $, mais il semble maintenant qu’il pourrait finir par être moins cher.

Co-fondateur de OnePlus Carl Pie a retweeté un article de 2014. Ce tweet concernait le OnePlus One et Android Central pense que c’est un indice que le OnePlus Nord aurait le même prix.

Le OnePlus One, comme son nom l’indique, a été le premier téléphone phare de l’entreprise. Il a immédiatement attiré l’attention pour avoir toutes les caractéristiques d’un combiné Android haut de gamme et coûter toujours la moitié autant que les goûts de Samsung Galaxy S5.

La variante de base a coûté 299 $, tandis que le modèle maxed-out avait un prix de 349 $.

Si Carl Pie fait effectivement allusion au prix du OnePlus Nord avec le retour, il commencera probablement à 299 $. Alternativement, si l’on croit une enquête qui a fait l’objet d’une fuite, la variante de base vous coûtera 330 $.

Le OnePlus Nord est prévu pour venir avec le Jeu de puces Snapdragon 765G qui a un intégré Modem 5G. Il arborera apparemment un écran AMOLED 90 Hz de 6,4 pouces et un système à quatre caméras avec un vivaneau principal de 48 MP, un module ultra grand-angle de 16 MP et une macro caméra de 2 MP. On ne sait rien sur la quatrième unité pour le moment, mais il pourrait s’agir d’un capteur de profondeur, d’un filtre couleur ou d’un téléobjectif.

Le téléphone sera probablement emballé dans une batterie de 4000 mAh et prendra en charge une charge rapide de 30 W. Il devrait offrir au moins 128 Go de stockage et 8 Go ou 12 Go de RAM.

Sur le papier au moins, le OnePlus Nord semble plus attrayant que les autres milieu de gamme et même le prochain Pixel 4a, qui sera censé être propulsé par le Snapdragon 730 SoC.

Si le système de caméra est assez bon, le combiné pourrait facilement devenir le téléphone de milieu de gamme le plus populaire de l’année.

OnePlus sera probablement annoncer le combiné le mois prochain. Il sortira d’abord en Inde, avant d’être mis en vente aux États-Unis et en Europe au prochain trimestre.